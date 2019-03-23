Смерть у метро Києва: люди байдуже проходили повз

НС в метро Києва (ілюстративне фото)

У центрі Києва на станції метро "Олімпійська" помер чоловік

У Києві в метро помер чоловік - трагічний інцидент стався у суботу, 23 березня, рано вранці. У центрі столиці на станції метро "Олімпійська" літній чоловік помер до приїзду медиків.

Як розповіли очевидці події, чоловікові близько 70-75 років стало погано у вагоні поїзда. В той момент потяг рухався зі станції "Палац Україна". Під'їхавши до "Олімпійської", чоловік вийшов і схопився рукою за серце, а потім впав.

Пасажири викликали "швидку". За словами очевидців, поки чоловік лежав на платформі, багато людей просто байдуже проходили повз. Лише деякі пасажири звертали увагу на місце НП, повертаючи голови, але теж продовжували йти по своїх справах. Одиниці підходили до тих людей, які викликали "швидку", і намагалися чимось допомогти.

В метро Києва померла людина (фото: kiev.informator.ua)

Не дивлячись на те, що медики прибули на місце виклику оперативно, вони змушені були лише констатувати смерть.

Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Про точні причини смерті стане відомо після експертизи.

Фото: kiev.informator.ua

Як повідомлялося раніше, вчора, 22 березня, у Харкові в метро завербований російськими спецслужбами чоловік готував теракт. Відомий волонтер і військовий журналіст Мирослав Гай прокоментував інцидент і дав важливі рекомендації і назвав певну групу ризику.

Також ми писали про те, що 14 березня в київському метро сталася НС - на станції "Лівобережна" пасажир впав під поїзд.

Нагадаємо, що нещодавно в метро Харкова в один день виявили відразу два трупи.