Так і не змогла побачити дочку: історія загиблої на Донбасі кулеметниці зворушила до сліз

У мережі опублікували зворушливе відео з загиблою на Донбасі жінкою-добровольцем Яною Червоною, де вона розповідає про своїх дітей. Відповідний ролик опубліковано у Facebook-спільноті батальйону "Айдар".

Репортаж, який оприлюднили в мережі, датований 2 березня, і буквально через місяць, 2 квітня Яна Червона загинула в результаті ворожого обстрілу позицій у Луганській області.

"Дочка питає, коли я приїду, а я навіть не знаю, що їй відповісти. Хотілося б сказати, звичайно, що швидше, що скоро, але я розумію, що тоді я її обману. Хочеться, з одного боку, дочку побачити, а з іншого - пацанів кидати не хочеться. А раптом вони підуть у наступ, а раптом їх обстріляють", - розповіла в інтерв'ю дівчина.

Також відомо, що поховання попередньо відбудуться в четвер. Про це повідомив журналіст харківського сайту 057.ua Олег Скрипник, який знав Яну Червону особисто. Небайдужі українці мають можливість допомогти чоловікові загиблої і дітям: 5168 7422 3086 1985 - Сергій Червоний.

Фото: (facebook.com/Батальон "АЙДАР")

Підписників зворушила історія молодої дівчини, яка загинула, захищаючи батьківщину. Українці подякували Яну за відвагу і хоробрість:

"Дітям обов'язково допоможемо";

"Вічна пам'ять!"

"Шкода, дуже шкода. Тепер у її діток є свій ангел на небі, але краще б вона залишилася з ними на землі... "

"Царство небесне";

Нагадаємо, що на Донеччині помер 24-річний боєць. Дмитро Кравченко помер 31 березня прямо уві сні на позиції "Зеніт", неподалік від Донецького аеропорту в день свого 24-річчя.

Ми публікували фото та історію українських героїв, які загинули на війні в зоні проведення ООС у березні. А також повідомляли, що з 18 по 24 березня на Донбасі від ворожих атак загинуло п'ятеро українських бійців.