"Спочатку купи, потім народжуй": у Запоріжжі у породіллі медпрацівники вимагали купити госптовари за списком

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У списку були кулькові ручки, туалетний папір, засіб для миття посуду ты інше

У Запорізькому пологовому будинку медсестри вимагали у жінки, яка приїхала народжувати, канцтовари, туалетний папір та засіб для миття посуду. Про це повідомила журналіст Діана Давитян на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона розповіла, що її подруга поїхала в пологовий будинок, так як підійшов термін народження дитини, а її там на вході зустріли медсестри зі списком "необхідних речей".

"Шах і мат, Уляна Супрун! Запорожці навчать, як проводити реформи треба! Наприклад, прекрасні уроки кризового менеджменту для дівчини, яка без п'яти хвилин народить — спочатку купи кольорові ручки для відділення, а потім народжуй, скільки хочеш. Але поки впораєшся з квестом, то і народити перехочеться трохи. Дзвонить сьогодні подруга з пологового будинку. Поїхала вона з ранку задоволена і щаслива покращувати демографічну ситуацію в країні. Але їй вистачило буквально п'яти хвилин, щоб вся ейфорія від одного з найважливіших моментів в житті розбилася об стіну суворих реалій української медсистеми", - розповіла журналіст.

Вона повідомила, що подруга прибула в пологовий будинок, так як у неї почали відходити води і починалися перейми, а замість того, щоб проводити в палату, медсестри почали вимагати принести все, що зазначено у списку.

"Уявіть картину: приходить у пологовий будинок сімейна пара, в обох у погляді ахтунг — лікар сказав сьогодні народжувати, вже начебто і води відходять, і низ живота болить, а дитини все немає. Чекають, що їх хоча б проведуть в палату, а там дадуть інструкцію, що робити і як далі жити. Але замість цього їх оточили місцеві бабусі-санітарки з вимогою терміново принести всі товари зі "списку". Він взагалі-взагалі чудовий! Прямо набір юної породіллі — три сині ручки, три червоні ручки, бритвений станок, засіб для миття посуду (з уточненням, що GALA), сміттєві пакети. Це потреби відділення, як написано в списку", - написала Давитян.

Скріншот фото (facebook.com/davityandiana)

Журналіст розповіла, що її подруга заплатила за пологи офіційно 2 тисячі гривень і не розуміє, чому покупка всяких дрібниць на кшталт канцтоварів або туалетного паперу, не входять в цю суму.

"Всі вмовляння провести їх в палату і оглянути вагітну там зводили до пропозиції спочатку збігати в магазин поряд і купити ручки! Це при тому, що офіційно за пологи вони заплатили 2 тис. грн. Увага питання: чому в цю суму не входять такі дрібниці, як туалетний папір, бритва і червоні ручки?", - обурилася журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/davityandiana)

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Відео: РБК-Україна