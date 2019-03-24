Впав з коня: загинув відомий український артист

У Запоріжжі на острові Хортиця помер 50-річний Віктор Лейнерт, відомий актор театру козацького бою "Січові козаки". Про це йдеться на Instagram-сторінці "Січових козаків".

У суботу, 23 березня, Лейнерт їхав на коні та по дорозі йому стало погано, після чого він впав з коня на землю. На місце інциденту приїхала швидка допомога. Однак медикам врятувати життя актора не вдалося.

Фото: instagram.com/sichovicozaks_

Колеги і користувачі мережі прокоментували смерть Лейнерта.

"Співчуваємо втраті", - прокоментував користувач.

"Хай земля буде пухом! Співчуваю", - написала aleksandra_shu_85.

"Дуже сумуємо за тобою брат. Царство небесне тобі", - прокоментував vbykovchenka.

"Світла пам'ять і співчуття рідним і близьким!" - написав sobko_family.

"Це величезна втрата. Дуже хороша людина", - зазначили колеги актора.

"Сумую", - написав svydran.m.

"Світла і вічна пам'ять козакові", - прокоментував колега.

"Не вірю, що це сталося. Мої співчуття", - написав danya_krauch.

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