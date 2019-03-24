Упал с лошади: погиб известный украинский артист

В Запорожье на острове Хортица умер 50-летний Виктор Лейнерт, известный актер театра казацкого боя "Сечевые казаки". Об этом говорится на Instagram-странице "Сечевых казаков".

В субботу, 23 марта, Лейнерт ехал на лошади и по дороге ему стало плохо, после чего он упал с лошади на землю. На место инцидента приехала скорая помощь. Однако медикам спасти жизнь актера не удалось.

Фото: instagram.com/sichovicozaks_

Коллеги и пользователи сети прокомментировали смерть Лейнерта.

"Соболезнуем утрате", - прокомментировал пользователь.

"Пусть земля будет пухом! Сочувствую", - написала aleksandra_shu_85.

"Очень скорбим за тобой брат. Царство небесное тебе", - прокомментировал vbykovchenka.

"Светлая память и соболезнования родным и близким!" - написал sobko_family.

"Это огромная потеря. Очень хороший человек", - отметили коллеги актера.

"Скучаю", - написал svydran.m.

"Светлая и вечная память казаку", - прокомментировал коллега.

"Не верю, что это произошло. Мои соболезнования", - написал danya_krauch.

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