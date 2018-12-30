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Сонця не буде: синоптики дають невтішний прогноз на сьогодні

STYLERЖиття    30.12.2018 - 06:04
Сонця не буде: синоптики дають невтішний прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото: РБК-Україна

По всій території України буде холодно і похмуро

У неділю, 30 грудня, в Україні збережеться переважно холодна похмура погода з опадами. По всій території країни невеликий сніг, місцями - сніг з дощем. Про це повідомляє "Gismeteo".

На заході України буде відносно тепло: вночі температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах від +1 до +4 градусів.

В північних та центральних областях буде холодно - від -5 до -1 градусів. Сильні нічні морози прогнозуються в Полтавській і Сумській областях - від -10 до -6 градусів, удень у Полтавській області буде трохи тепліше - від -4 до +2 градусів. У Сумській позначка термометра вдень буде триматися на позначці  -7 градусів.

Сонця не буде: синоптики дають невтішний прогноз на сьогодні

Ілюстративне фото: pixabay.com

В східній частині нашої країни в неділю теж буде холодно - вночі очікується від -10 до -3 градусів, вдень температура повітря становитиме від -7 до -2 градусів.

На півдні України теж буде досить прохолодно - вночі термометри покажуть від -2 до 0 градусів, вдень очікується незначне підвищення - від 0 до +2 градусів.

По всій Україні небо буде затягнуте хмарами - кажуть синоптики.

Сонця не буде: синоптики дають невтішний прогноз на сьогодні

Ілюстративне фото: pixabay.com

В Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі піде невеликий сніг, але до ранку він закінчиться. Вся інша частина дня пройде без опадів.

Вранці у Києві температура буде варіюватися в межах від -3 до -1 градуса. Вночі - від -3 до -4 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попереджає про "температурні гойдалки" на Новий рік.

Також ми публікували новину про прогноз погоди на січень наступного року.

Раніше ми повідомляли, що жертвами негоди в Україні стали тварини з Червоної книги.

Відео: РБК-Україна

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