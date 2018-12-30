Солнца не будет: синоптики дают неутешительный прогноз на сегодня

Иллюстративное фото: РБК-Украина

По всей территории Украины будет холодно и пасмурно

В воскресенье, 30 декабря, в Украине сохранится преимущественно холодная пасмурная погода с осадками. По всей территории страны - небольшой снег, местами - снег с дождем. Об этом сообщает "Gismeteo".

На западе Украины будет относительно тепло: ночью температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от +1 до +4 градусов.

В северных и центральных областях будет холодно - от −5 до −1 градусов. Сильные ночные морозы прогнозируются в Полтавской и Сумской областях - от −10 до −6 градусов, днем в Полтавской области будет немного теплее - от −4 до +2 градусов. В Сумской же отметка термометра днем будет держаться на отметке −7 градусах.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В восточной части нашей страны в воскресенье тоже будет холодно - ночью ожидается от −10 до −3 градусов, днем температура воздуха составит от −7 до −2 градусов.

На юге Украины тоже будет достаточно прохладно - термометры ночью покажут от −2 до 0 градусов, днем ожидается незначительное повышение - от 0 до +2 градусов.

По всей Украине небо будет затянуто облаками - говорят синоптики.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Киеве солнце в этот день тоже будет редко показываться из-за облаков. Ночью пойдет мелкий снег, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Утром в Киеве температура будет варьироваться в пределах от -3 до -1 градуса. Ночью - от -3 до -4 градусов мороза.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупреждает про "температурные качели" на Новый год.

Также мы публиковали новость о прогнозах погоды на январь следующего года.

Ранее мы сообщали, что жертвами непогоды в Украине стали животные из Красной книги.

Видео: РБК-Украина