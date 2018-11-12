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"Совок" живєє всєх живих": історик розповів, як побороти "рускій мір"

STYLERЖиття    12.11.2018 - 18:11
"Совок" живєє всєх живих": історик розповів, як побороти "рускій мір"
Колаж РБК-Україна

Вахтанг Кіпіані каже, що радянське мислення яскраво проявляється у всіх сферах нашого життя

Українці ще досі не побороли "совок" у своїх головах. Про це сказав відомий історик, журналіст і публіцист Вахтанг Кіпіані. 

"Совок" живєє всєх живих. Ми його будемо долати ще не одне покоління. Це проявляється в усіх сферах - від поведінки в транспорті до політичної культури", - сказав Кіпіані під час спілкування з українцями у чаті "Главреда".

Історик також підкреслив, що на сьогоднішній день так званий "рускій мір" зовсім не похований. За його словами, "рускій мір" - це інфекція, яка живе і в нас, і, тим більше, в російському суспільстві.

"Не певен, що в принципі її там можна подолати. Але можна виробити свій імунітет, що, власне, і відбувається, і вже не хворіти", - резюмував він.

Раніше ми писали про те, що у Запоріжжі знайшли студентку-любительку "руского міра".

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилися моторошні фото селища Піски на Донбасі, яке постраждало від "руского міра".

Відео: РБК-Україна

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