"Совок" живєє всєх живих": историк рассказал, как побороть "русский мир"

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Вахтанг Кипиани говорит, что советское мышление ярко проявляется во всех сферах нашей жизни

Украинцы еще до сих пор не побороли "совок" в своих головах. Об этом сказал известный историк, журналист и публицист Вахтанг Кипиани.

"Совок" живєє всєх живих". Мы его будем преодолевать еще не одно поколение. Это проявляется во всех сферах - от поведения в транспорте до политической культуры", - сказал Кипиани во время общения с украинцами в чате "Главреда".

Историк также подчеркнул, что на сегодняшний день так называемый "русский мир" совсем не похоронен. По его словам, "русский мир" - это инфекция, которая живет и в нас, и, тем более, в российском обществе.

"Не уверен, что в принципе ее можно преодолеть. Но можно выработать свой иммунитет, что, собственно, и происходит, и уже не болеть", - резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что в Запорожье нашли студентку-любительницу "русского мира".

Напомним, недавно в сети появились жуткие фото поселка Пески на Донбассе, которое пострадало от "русского мира".

Видео: РБК-Украина