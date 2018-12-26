Рятувальники розповіли українцям, як вести себе під час хуртовини на дорозі

Колаж РБК-Україна

Фахівці дали десять порад тим, хто під час снігопаду опинився в дорозі

Фахівці ДСНС розповіли, як потрібно реагувати, якщо заметіль застала під час поїздки на автомобілі і що потрібно робити, щоб не стати жертвою стихії. Про це розповів фахівець ДСНС Костянтин Проценко на своїй сторінці в Facebook.

Після того, як у сніговому колапсі виявилося сотні автомобілів, рятувальники вирішили нагадати українцям про те, як потрібно себе вести у надзвичайних погодних ситуаціях, особливо якщо снігова заметіль застала на трасі.

Вони відзначають, що в першу чергу під час снігопаду, потрібно вчасно зрозуміти, коли потрібно припинити рух.

1. Якщо автомобіль не справляється з дорогою і часто буксує, то вже час знайти місце для парковки. Чекати, поки автомобіль затихне посеред траси - не варто. Це тільки погіршить ситуацію.

2. Так як невідомо, коли прийде допомога, паркуватися потрібно в такому місці, де машину найменше буде заносити снігом і її легко буде побачити. На трасі такою ділянкою є місце, де шар снігу менше, ніж в інших місцях.

3. Під час паркування потрібно зайняти місце як можна ближче до узбіччя. Якщо є стовпчики, які відзначають кювет - біля них. Центр дороги потрібно максимально звільнити для рятувальників і бульдозерів дорожньої служби. Якщо є вже припарковані автомобілі, то варто приєднатися до них.

4. Під час обігріву автомобіля потрібно пам'ятати, що витрата палива на холостому ходу складає від 0,6 до 2,5 літра в годину. Більш економно включати двигун періодично, прогрівати і вимикати.

5. Оберігати потрібно не тільки паливо, але і електроенергію. Рятувальники рекомендують обійтися без додаткових споживачів струму – підігрів сидінь, скла, фар і двірників.

"При роботі двигуна на холостому ходу далеко не в кожній машині генератор забезпечує струмом всі споживачі - частина енергії береться від акумулятора. АКБ нарешті сяде і не зможе забезпечувати енергією систему запалювання, бензонасос і електронні блоки управління", - сказано в рекомендації.

6. Обов'язково потрібно перевірити, чи не задуває в салон вихлопні гази. Вони можуть потрапити в салон через порваний ущільнювач дверей та багажника, а також через повітрозабірник опалювальної системи.

7. Транспортний засіб зможе захистити свого власника від опадів снігу та вітру і по можливості не варто його залишати. Рятувальники в першу чергу будуть шукати саме автомобілі.

8. Щоб прискорити пошуки рятувальників, потрібно подбати про помітність автомобіля. Для цього, потрібно періодично зчищати з нього сніг, хоча б з боку дороги. А також – біля автомобіля, щоб машина не виглядала заметом.

9. Обов'язково потрібно повідомити про своє місцезнаходження. Не обов'язково, що рятувальники шукатимуть одну конкретну машину на трасі, але в будь-якому випадку вони відгукнуться на заклик про допомогу. Дзвонити треба в місцеву частину ДСНС або місцевим пожежникам. Якщо це не вдається, то можна дзвонити на будь-яку гарячу лінію або колл-центр дилера, брендової мережі АЗС або навіть мобільному оператору.

10. Коли рятувальники прибудуть, поцікавтеся, чи можуть вони надати вам іншу допомогу – гаряче питво, медичну допомогу або навіть бензин, щоб дістатися до найближчої заправки – часто у підрозділів ДСНС це все є в наявності. Також варто запитати про ситуацію на дорогах попереду, щоб розуміти, в яку сторону краще всього рухатися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт розповіла українцям, що потрібно встигнути зробити до початку 2019 року.

А також розповідали про те, що в Україні сотні авто потрапили у снігові пастки.