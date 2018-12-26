Спасатели рассказали украинцам, как вести себя во время метели на дороге

Коллаж РБК-Украина

Специалисты дали десять советов тем, кто во время снегопада оказался в пути

Специалисты ГСЧС рассказали, как нужно реагировать, если метель застала во время поездки на автомобиле и что нужно делать, чтобы не стать жертвой разбушевавшейся стихии. Об этом рассказал специалист ГСЧС Константин Проценко на своей странице в Facebook.

После того, как в снежном коллапсе оказалось сотни автомобилей, спасатели решили напомнить украинцам о том, как нужно вести себя в чрезвычайных погодных ситуациях, особенно если снежная метель застала на трассе.

Они отмечают, что в первую очередь во время снегопада, нужно вовремя понять, когда нужно прекратить движение.

1. Если автомобиль не справляется с дорогой и часто буксует, то пора найти место для парковки. Ждать, пока автомобиль заглохнет посреди трассы - не стоит. Это только усугубит ситуацию.

2. Так как неизвестно, когда придет помощь, парковаться нужно в таком месте, где машину меньше всего будет заносить снегом и ее легко будет увидеть. На трассе таким участком является место, где слой снега меньше, чем в других местах.

3. Во время парковки нужно занять место как можно ближе к обочине. Если есть столбики, которые отмечают кювет – то возле них. Центр дороги нужно максимально освободить для спасателей и бульдозеров дорожной службы. Если есть уже припаркованные автомобили, то стоит присоединиться к ним.

4. Во время обогрева автомобиля нужно помнить, что расход топлива на холостом ходу составляет от 0,6 до 2,5 литра в час. Более экономно включать двигатель периодически, прогревать и выключать.

5. Беречь нужно не только топливо, но и электроэнергию. Спасатели рекомендуют обойтись без дополнительных потребителей тока – подогрев сидений, стекол, фар и дворников.

"При работе двигателя на холостом ходу далеко не в каждой машине генератор обеспечивает током все потребители - часть энергии берется от аккумулятора. АКБ наконец сядет и не сможет обеспечивать энергией систему зажигания, бензонасос и электронные блоки управления", - сказано в рекомендации.

6. Обязательно нужно проверить, не задувает ли в салон выхлопные газы. Они могут попасть в салон из-за порванного уплотнителя дверей или багажника, а также через воздухозаборник отопительной системы.

7. Транспортное средство сможет защитить своего владельца от осадков и ветра и по возможности не стоит его оставлять. Спасатели в первую очередь будут искать именно автомобили.

8. Чтобы ускорить поиски спасателей, нужно позаботиться о заметности автомобиля. Для этого, нужно периодически счищать с него снег, хотя бы со стороны дороги. А также – возле автомобиля, чтобы машина не выглядела сугробом.

9. Обязательно нужно сообщить о своем местонахождении. Не обязательно, что спасатели будут искать одну конкретную машину на трассе, но в любом случае они откликнутся на призыв о помощи. Звонить нужно в местную часть ГСЧС или местным пожарным. Если это не удается, то можно звонить на любую горячую линию или колл-центр дилера, брендовой сети АЗС или даже мобильному оператору.

10. Когда спасатели прибудут, поинтересуйтесь, могут ли они оказать вам другую помощь – горячее питье, медицинскую помощь или даже бензин, чтобы добраться до ближайшей заправки – часто у подразделений ГСЧС это все есть в наличие. Также стоит спросить о ситуации на дорогах впереди, чтобы понимать, в какую сторону лучше всего двигаться.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт рассказала украинцам, что нужно успеть сделать к началу 2019 года.

А также рассказывали о том, что в Украине сотни авто попали в снежные ловушки.