"Спасибі, що покарали!": у столичному парку впіймали збоченця

Ілюстративне фото (facebook.com dnpr.panorama.)

Місцеві жителі самостійно покарали збоченця

У столичному парку на Дорогожичах городяни впіймали збоченця і відлупцювали його прутом. Відео опублікувала Юлія Киндеева на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Місцеві жителі розповідають, що цей збоченець тинявся в парку весь останній тиждень і не давав спокою жінкам і дітям. На нього поскаржилися в поліцію, але і це не допомогло вирішити проблему. Тому кияни вирішили покарати збоченця самостійно.

Вони зловили його під час того, як він знову вийшов біля доріжки для прогулянок і виставив свої інтимні органи на огляд. Двоє чоловіків затиснули збоченця і відлупцювали його прутом по м'якому місцю.

"Це істота було спіймана в парку на Дорогожичах. Воно було не в змозі утримати свою пі****ку в штанях, тому вирішив серед білого дня по*ить на поруч гуляючих дітей. Що ж, чувак, мабуть, не знав, що в Києві крім таких же пі***ів, є ще й наші свідомі хлопці", - написала на своїй сторінці у Facebook Юля Киндеева.

Обережно! 18+

Деякі користувачі про такий метод висловилися схвально, але знайшлися й такі, хто встав на захист збоченця, пояснивши, що це хвора людина і його потрібно відправити до психіатричної лікарні.

"Його в психіатричну лікарню потрібно відвезти, а не пороти. Люди, ну що ж ви робите. Ну він хворий, але ви-то здорові", - написала користувачка.

Скріншот коментарів (facebook.com/kiindi)

"Молодці хлопці. Боже, я й не знала, що таке твориться. Кожен день гуляю з дитиною в цьому парку. Ви морду цю покажіть, щоб люди знали", - написала Таня Синіцина.

Скріншот коментарів (facebook.com/kiindi)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Коцюбинському за словами місцевих жителів з'явився маніяк.

А також про те, що дві українки потрапили в рабство.

Відео: РБК-Україна