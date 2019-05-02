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Суцільна розпуста: скандальний конкурс краси в КПІ шокував мережу

STYLERЖиття    02.05.2019 - 12:35
Суцільна розпуста: скандальний конкурс краси в КПІ шокував мережу
Колаж РБК-Україна

Напівголі дівчата танцювали на сцені у сексуально-відвертій білизні

КПІ - один з найбільших українських університетів, який вкотре вляпався у неприємний скандал. Раніше вони публікували відверті промо-знімки шокуючого "конкурсу краси", а тепер відбулося безпосередньо змагання за звання кращої. Вульгарні фото учасниць опубліковані на Instagram-сторінці Studsovetfmf.

Конкурс, до речі, відбувся в ніч на 1 травня в одному з клубів столиці. Студентки танцювали на сцені у сексуально-відвертій білизні, з предметами, що нагадують БДСМ-атрибутику.

 

Фото: (instagram.com/studsovetfmf)

Пози дівчат були досить зухвалими та відвертими. Конкурсантки демонстрували шпагати і багато інших "недитячих" рухів. Це все при тому, що серед учасниць перебували неповнолітні.

 

Фото: (instagram.com/studsovetfmf)

Нагадаємо, студенти КПІ розсварилися з керівництвом, оскільки ті забрали приміщення, в якому знімалося "молодіжне кіно" і почали наводити свої порядки.

Раніше студентку КПІ, яка звинуватила співробітника Нацполиції у домаганні і погрозах, оголосили в розшук.

Ми писали, що у Києві внаслідок бійки зі стріляниною біля гуртожитку на території Київського політехнічного інституту на вулиці Борщагівській двоє хлопців отримали серйозні розсічення, а дівчину задули перцем.

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