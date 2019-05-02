Сплошной разврат: скандальный конкурс красоты в КПИ шокировал сеть

Коллаж РБК-Украина

Полуголые студентки танцевали на сцене в откровенном белье

КПИ - один из самых крупных украинских университетов, который в очередной раз вляпался в неприятный скандал. Ранее они публиковали откровенные промо-снимки шокирующего "конкурса красоты", а теперь состоялось непосредственно соревнование за звание лучшей. Вульгарные фото участниц опубликованы на Instagram-странице Studsovetfmf.

Конкурс, к слову, состоялся в ночь на 1 мая в одном из клубов столицы. Студентки танцевали на сцене в откровенном белье, с предметами, напоминающими БДСМ-атрибутику.

Фото: (instagram.com/studsovetfmf)

Позы девушек были весьма вызывающими и дерзкими. Конкурсантки демонстрировали шпагаты и многие другие откровенные движения. Это все при том, что среди участниц находились несовершеннолетние.

Фото: (instagram.com/studsovetfmf)

Напомним, студенты КПИ рассорились с руководством, поскольку те забрали помещение, в котором снималось "молодежное кино" и начали наводить свои порядки.

Ранее студентку КПИ, которая обвинила сотрудника Нацполиции в домогательстве и угрозах, объявили в розыск.

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