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Сталкери зустріли Новий рік у зоні ЧАЕС: поліція відкрила "рахунок" у 2019-му

STYLERЖиття    02.01.2019 - 16:46
Сталкери зустріли Новий рік у зоні ЧАЕС: поліція відкрила "рахунок" у 2019-му
Фото: колаж РБК-Україна

За минулий рік правоохоронці виявили і затримали в зоні відчуження ЧАЕС 196 сталкерів

У Київській області на території зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції у відселеному місті Прип'ять правоохоронці затримали сталкерів, які вирішили екстремально зустріти Новий 2019 року. Про це у середу, 2 січня, повідомили в відділі комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що всього в минулому році поліцією було затримано в зоні ЧАЕС 196 сталкерів. "Рахунок" в 2019-му відкрили два любителя романтичного й атмосферного туризму, які в покинутому будинку облаштували для собе нічліг .

Затриманими виявилися житель Львівської області 24 років та жителька Житомирської області 33 років.

Сталкери зустріли Новий рік у зоні ЧАЕС: поліція відкрила &quot;рахунок&quot; у 2019-муФото: kv.npu.gov.ua

Щодо сталкерів були складені адмінінстративні протоколи, їм загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, площу зони відчуження ЧАЕС, яка в 1986-1987 роках називалася 30-кілометровою зоною, становить 2,6 тисячі кв. км. Це заборонене для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами після аварії на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року.

Як повідомлялося раніше, у жовтні у Київській області в зоні відчуження ЧАЕС близько відселеного села Залісся поліцейські затримали рекордну групу з дев'яти сталкерів.

У листопаді в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції затримали чотирьох екстремалів.

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Відео: РБК-Україна

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