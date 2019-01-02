Сталкеры встретили Новый год в зоне ЧАЭС: полиция открыла "счет" в 2019-м

Фото: коллаж РБК-Украина

За прошлый год правоохранители обнаружили и задержали в зоне отчуждения ЧАЭС 196 сталкеров

В Киевской области на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в отселенном городе Припять правоохранители задержали сталкеров, которые решили экстремально встретить Новый 2019 года. Об этом в среду, 2 января, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что всего в прошлом году полицией было задержано в зоне ЧАЭС 196 сталкеров. "Счет" в 2019-м открыли два любителя романтического и атмосферного туризма, которые в покинутом доме обустроили для себя ночлег.

Задержанными оказались житель Львовской области 24 лет и жительница Житомирской области 33 лет.

Фото: kv.npu.gov.ua

В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, площадь зоны отчуждения ЧАЭС, которая в 1986—1987 годах называлась 30-километровой зоной, составляет 2,6 тысячи кв. км. Это запрещенная для свободного доступа территория, которая подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами после аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

Как сообщалось ранее, в октябре в Киевской области в зоне отчуждения ЧАЭС около отселенного села Залесье полицейские задержали рекордную группу из девяти сталкеров.

В ноябре в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали четырех экстремалов.

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Видео: РБК-Украина