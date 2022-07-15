Стало відомо, як виглядатимуть нові монети "Ой у лузі червона калина" (фото)

Коли вийде монета і як виглядатиме

Презентація монет буде проведена НБУ 18 липня 2022 року о 12:00. Пряму трансляцію, яка відбуватиметься за участі військових ЗСУ, можна буде дивитися у YouTube за посиланням.

Дві монети "Ой у лузі червона калина" із серії "Безсмертна моя Україно" - одні з перших пам’ятних монет, які вводяться в обіг з початку повномасштабної війни.

Одна монета буде номіналом 10 гривень зі срібла, категорія якості карбування - "пруф", тираж - до 5 000 штук (у тому числі до 2500 у 2022 році).

Інша - номіналом 5 гривень із нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", тираж - до 250 000 штук (у тому числі до 75 000 у 2022 році в сувенірній упаковці).

Ось так виглядатимуть монети "Ой у лузі червона калина"

Зауважимо, що саме "Ой у лузі червона калина" було обрано шляхом опитування для визначення попиту на пам’ятні монети України в умовах війни, яке тривало з 10 до 17 червня цього року.

Які ще монети НБУ випустить влітку

Додамо, що цього літа Нацбанк випустить ще кілька пам'ятних монет. Мова йде про такі:

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" із серії "Збройні Сили України" (27 липня)

"Єлизавета Ярославна" із серії "Видатні особистості України" (28 липня)

"Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий" із серії "Флора і фауна України" (29 липня)

"Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України" (9 серпня)

Нагадаємо, що 14 липня в обіг ввели монету "Військово-морські Сили Збройних Сил України".

"Українські військові - армія незламних та нескорених бійців, справжніх патріотів, які в умовах війни демонструють мужність, звитягу, силу духу, волю та неабияке бажання перемогти ворога. Сьогодні мільйони українців підтримують і допомагають українським захисникам, вірять у них та нашу спільну перемогу!" - прокоментували у НБУ вихід монети.