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У столиці ожеледь: як правильно їздити і ходити по обмерзлих дорогах

STYLERЖиття    17.11.2018 - 18:03
У столиці ожеледь: як правильно їздити і ходити по обмерзлих дорогах
Ілюстративне фото (aif.ru)

Щоб уникнути падінь і зіткнень на дорогах досить не забувати про прості правила обережності

Сьогодні, 17 листопада, у Києві холодно, а дороги на вулицях обледеніли. Пішохідні й проїжджі частини вкрилися небезпечної крижаною кіркою. Про те, як уникнити травмонебезпечних ситуацій нагадали на сайті КМДА.

З цього приводу як пішоходам, так і автомобілістам варто згадати правила безпечного пересування при таких погодних умовах.

Водіям при ожеледі варто:

  1. Дотримувати швидкісного режиму і безпечної дистанції, а також відмовитися від ризикованих маневрів.
  2. Наближаючись до пішохідних переходів та до дитячих установ, знижувати швидкість до мінімуму.
  3. Обов'язково вмикати габаритні вогні і протитуманні фари.
  4. Не забути вчасно "перевзути" автомобіль у зимові шини.

Щоб уникнути падінь і травм, пішоходам слід дотримуватися кількох простих правил:

  1. Забудьте про поспіх. Ходіть розслабленими, злегка згинаючи ноги в колінах. Не забувайте повністю наступати на всю ступню.
  2. Руки необхідно витягувати з кишень, щоб краще зберігати рівновагу, потрібно розмахувати руками в такт ходьбі.
  3. Якщо все-таки посковзнулися, спробуйте швиденько сісти.
  4. Бачите, що падіння не уникнути — напружте м'язи, згрупуйтеся.
  5. Зберігайте концентрацію та увагу, йдучи по тротуару та проїжджій частині.
  6. Пам'ятайте, що коли перебігають дорогу перед автомобілем, гальмівний шлях на слизькій дорозі стає більше в кілька разів.
  7. Обходьте металеві кришки люків.

До речі, експерт розповіла, якою буде погода взимку .

Нагадаємо, що раніше метеорологи повідомили, що в цьому році буде найтепліша зима за останні 30 років.

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Відео: РБК-Україна

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