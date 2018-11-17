У столиці ожеледь: як правильно їздити і ходити по обмерзлих дорогах

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Щоб уникнути падінь і зіткнень на дорогах досить не забувати про прості правила обережності

Сьогодні, 17 листопада, у Києві холодно, а дороги на вулицях обледеніли. Пішохідні й проїжджі частини вкрилися небезпечної крижаною кіркою. Про те, як уникнити травмонебезпечних ситуацій нагадали на сайті КМДА.

З цього приводу як пішоходам, так і автомобілістам варто згадати правила безпечного пересування при таких погодних умовах.

Водіям при ожеледі варто:

Дотримувати швидкісного режиму і безпечної дистанції, а також відмовитися від ризикованих маневрів. Наближаючись до пішохідних переходів та до дитячих установ, знижувати швидкість до мінімуму. Обов'язково вмикати габаритні вогні і протитуманні фари. Не забути вчасно "перевзути" автомобіль у зимові шини.

Щоб уникнути падінь і травм, пішоходам слід дотримуватися кількох простих правил:

Забудьте про поспіх. Ходіть розслабленими, злегка згинаючи ноги в колінах. Не забувайте повністю наступати на всю ступню. Руки необхідно витягувати з кишень, щоб краще зберігати рівновагу, потрібно розмахувати руками в такт ходьбі. Якщо все-таки посковзнулися, спробуйте швиденько сісти. Бачите, що падіння не уникнути — напружте м'язи, згрупуйтеся. Зберігайте концентрацію та увагу, йдучи по тротуару та проїжджій частині. Пам'ятайте, що коли перебігають дорогу перед автомобілем, гальмівний шлях на слизькій дорозі стає більше в кілька разів. Обходьте металеві кришки люків.

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Відео: РБК-Україна