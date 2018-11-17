У столиці ожеледь: як правильно їздити і ходити по обмерзлих дорогах
Ілюстративне фото (aif.ru)
Щоб уникнути падінь і зіткнень на дорогах досить не забувати про прості правила обережності
Сьогодні, 17 листопада, у Києві холодно, а дороги на вулицях обледеніли. Пішохідні й проїжджі частини вкрилися небезпечної крижаною кіркою. Про те, як уникнити травмонебезпечних ситуацій нагадали на сайті КМДА.
З цього приводу як пішоходам, так і автомобілістам варто згадати правила безпечного пересування при таких погодних умовах.
Водіям при ожеледі варто:
- Дотримувати швидкісного режиму і безпечної дистанції, а також відмовитися від ризикованих маневрів.
- Наближаючись до пішохідних переходів та до дитячих установ, знижувати швидкість до мінімуму.
- Обов'язково вмикати габаритні вогні і протитуманні фари.
- Не забути вчасно "перевзути" автомобіль у зимові шини.
Щоб уникнути падінь і травм, пішоходам слід дотримуватися кількох простих правил:
- Забудьте про поспіх. Ходіть розслабленими, злегка згинаючи ноги в колінах. Не забувайте повністю наступати на всю ступню.
- Руки необхідно витягувати з кишень, щоб краще зберігати рівновагу, потрібно розмахувати руками в такт ходьбі.
- Якщо все-таки посковзнулися, спробуйте швиденько сісти.
- Бачите, що падіння не уникнути — напружте м'язи, згрупуйтеся.
- Зберігайте концентрацію та увагу, йдучи по тротуару та проїжджій частині.
- Пам'ятайте, що коли перебігають дорогу перед автомобілем, гальмівний шлях на слизькій дорозі стає більше в кілька разів.
- Обходьте металеві кришки люків.
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Відео: РБК-Україна
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