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В столице гололед: как правильно ездить и ходить по обледенелым дорогам

STYLERЖизнь    17.11.2018 - 18:03
В столице гололед: как правильно ездить и ходить по обледенелым дорогам
Иллюстративное фото (aif.ru)

Чтобы избежать падений и столкновений на дорогах достаточно не забывать про простые правила

Сегодня, 17 ноября, в Киеве холодно, а дороги на улицах обледенели. Пешеходные и проезжие части покрылись опасной ледяной коркой. О том, как избежать травмоопасных ситуаций напомнили на сайте КГГА.

По этому поводу как пешеходам, так и автомобилистам стоит вспомнить правила безопасного передвижения при таких погодных условиях.

Водителям при гололеде нужно:

  1. Соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также отказаться от рискованных маневров.
  2. Приближаясь к пешеходным переходам и к детским учреждениям, снижать скорость до минимума.
  3. Обязательно включать габаритные огни и противотуманные фары.
  4. Не забыть своевременно "переобуть" автомобиль в зимние шины.

Во избежание падений и травм, пешеходам следует придерживаться нескольких простых правил:

  1. Забудьте про спешку. Ходите расслабленными, слегка сгибая ноги в коленях. Не забывайте наступать полностью на всю ступню.
  2. Руки необходимо вытаскивать из карманов, чтобы лучше сохранять равновесие, нужно размахивать руками в такт ходьбе.
  3. Если все-таки поскользнулись, попробуйте быстренько присесть.
  4. Видите, что падения не избежать — напрягите мышцы, сгруппируйтесь.
  5. Сохраняйте концентрацию и внимание, идя по тротуару и проезжей части.
  6. Помните, что когда перебегают дорогу перед автомобилем, тормозной путь на скользкой дороге становится больше в несколько раз
  7. Обходите металлические крышки люков.

Кстати, эксперт рассказала, какой будет погода зимой   .

Напомним, что ранее метеорологи сообщили, что в этом году будет самая теплая зима за последние 30 лет.

Ранее украинцев предупредили о существенном осложнении погоды на следующей неделе.

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Видео: РБК-Украина

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