В столице гололед: как правильно ездить и ходить по обледенелым дорогам
Иллюстративное фото (aif.ru)
Чтобы избежать падений и столкновений на дорогах достаточно не забывать про простые правила
Сегодня, 17 ноября, в Киеве холодно, а дороги на улицах обледенели. Пешеходные и проезжие части покрылись опасной ледяной коркой. О том, как избежать травмоопасных ситуаций напомнили на сайте КГГА.
По этому поводу как пешеходам, так и автомобилистам стоит вспомнить правила безопасного передвижения при таких погодных условиях.
Водителям при гололеде нужно:
- Соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также отказаться от рискованных маневров.
- Приближаясь к пешеходным переходам и к детским учреждениям, снижать скорость до минимума.
- Обязательно включать габаритные огни и противотуманные фары.
- Не забыть своевременно "переобуть" автомобиль в зимние шины.
Во избежание падений и травм, пешеходам следует придерживаться нескольких простых правил:
- Забудьте про спешку. Ходите расслабленными, слегка сгибая ноги в коленях. Не забывайте наступать полностью на всю ступню.
- Руки необходимо вытаскивать из карманов, чтобы лучше сохранять равновесие, нужно размахивать руками в такт ходьбе.
- Если все-таки поскользнулись, попробуйте быстренько присесть.
- Видите, что падения не избежать — напрягите мышцы, сгруппируйтесь.
- Сохраняйте концентрацию и внимание, идя по тротуару и проезжей части.
- Помните, что когда перебегают дорогу перед автомобилем, тормозной путь на скользкой дороге становится больше в несколько раз
- Обходите металлические крышки люков.
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Видео: РБК-Украина
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