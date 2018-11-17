В столице гололед: как правильно ездить и ходить по обледенелым дорогам

Иллюстративное фото (aif.ru)

Чтобы избежать падений и столкновений на дорогах достаточно не забывать про простые правила

Сегодня, 17 ноября, в Киеве холодно, а дороги на улицах обледенели. Пешеходные и проезжие части покрылись опасной ледяной коркой. О том, как избежать травмоопасных ситуаций напомнили на сайте КГГА.

По этому поводу как пешеходам, так и автомобилистам стоит вспомнить правила безопасного передвижения при таких погодных условиях.

Водителям при гололеде нужно:

Соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также отказаться от рискованных маневров. Приближаясь к пешеходным переходам и к детским учреждениям, снижать скорость до минимума. Обязательно включать габаритные огни и противотуманные фары. Не забыть своевременно "переобуть" автомобиль в зимние шины.

Во избежание падений и травм, пешеходам следует придерживаться нескольких простых правил:

Забудьте про спешку. Ходите расслабленными, слегка сгибая ноги в коленях. Не забывайте наступать полностью на всю ступню. Руки необходимо вытаскивать из карманов, чтобы лучше сохранять равновесие, нужно размахивать руками в такт ходьбе. Если все-таки поскользнулись, попробуйте быстренько присесть. Видите, что падения не избежать — напрягите мышцы, сгруппируйтесь. Сохраняйте концентрацию и внимание, идя по тротуару и проезжей части. Помните, что когда перебегают дорогу перед автомобилем, тормозной путь на скользкой дороге становится больше в несколько раз Обходите металлические крышки люков.

Кстати, эксперт рассказала, какой будет погода зимой .

Напомним, что ранее метеорологи сообщили, что в этом году будет самая теплая зима за последние 30 лет.

Ранее украинцев предупредили о существенном осложнении погоды на следующей неделе.

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Видео: РБК-Украина