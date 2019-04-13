Неадекватний сторож вистрілив хлопцю у скроню: шокуючі подробиці

Сторож выстрелил в ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Зловмисник стверджує, що хотів провчити дитину

Під Дніпром хлопець прострілив голову школяреві. Куля з пневматичної гвинтівки потрапила в скроню і застрягла в мозку. До речі, ця подія обросла несподіваними подробицями, передає ТСН.

Інцидент стався на території тракторної бригади села Тарасівка. 26-річний хлопець сидів у підсобці підприємства, сторожував. Виявляється, сюди часто приходили місцеві хлопці, зокрема, щоб постріляти з пневматичної рушниці.

Скриншот: (YouTube/ТСН)

В той вечір, пострілявши по бляшанці, компанія допізна грала в карти. До них підійшов 13-річний хлопець і попросив цигарку, а коли той відмовив, то почав ритися в речах працівників бригади. Тоді зловмисник і вистрілив. Проте винуватець стверджує, що не хотів поранити дитину.

До речі, в школі стверджують, що семикласник вчиться посередньо і часто прогулює навчання, конфліктує. У селі причиною нещастя вважають недогляд батьків, які закривали очі на нічні розваги дітей. Чи залучати їх до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків вирішуватимуть слідчі.

Відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік влаштував стрілянину по дітях з вікна багатоповерхівки. Таким чином він вирішив розполохати хлопців, які галасливо гралися у дворі. Одному з хлопчиків стрілець влучив у голову.

Раніше ми повідомляли, що у школі під Львовом учневі вистрілили в око з пневматичної рушниці при проведенні навчальних стрільб.

Також ми писали про те, що новозеландський стрілець згадав у своєму маніфесті України - він погрожував розправитися з мусульманами у всьому світі, в тому числі і в нашій країні.