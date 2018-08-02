Дивні розваги: в окупованій Горлівці бойовики стріляли у підлітків

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Відкрили стрілянину заради розваги

На окупованій території Донбасу, в Горлівці, бойовики заради розваги стріляли в натовп підлітків. Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, повідомляють "Факти".

Як повідомив Дмитро Гуцуляк, за інформацією Головного управління розвідки оборонного відомства, стрілянина сталася в окупованій Горлівці.

Стрілянину відкрили російські наймані солдати. Вони, заради розваги, почали стріляти в громадському місці по групі молоді. Кілька підлітків отримали вогнепальні поранення.

Крім того, відомо, що російське командування намагається приховати цю подію, а розслідування за фактом стрілянини проводять представники так званої "військової комендатури".

Нагадаємо, раніше ми розповіли про страшне свавілля, яке твориться на окупованих територіях.

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Відео: РБК-Україна