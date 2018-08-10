Страшне ДТП під Києвом: авто розірвало на частини (фото)

Фото: РБК-Україна

Водій за автомобілем ВАЗ був терміново госпіталізований

Сьогодні, 10 серпня, під Києвом на Житомирській трасі сталася транспортно-дорожня пригода. Автомобіль Subaru зі швидкістю 140 км/год розірвав ВАЗ, за кермом якого знаходився літній чоловік. Про це повідомляє видання dtp.kiev.ua на своїй сторінці Facebook.

"140 км/год: під Києвом на "Житомирці" хлопець на Субару розірвав ВАЗ з дідусем на розвороті. У дідка від удару вирвало ремінь безпеки і відкинуло на місце пасажира. У важкому стані госпіталізований в Боярську ЦРЛ", - написано в публікації.

Фото: ДТП під Києвом (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

За попередньою інформацією, водій Subaru був тверезий, але задрімав під час дороги.

Фото: ДТП під Києвом (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Також зазначили, що поки їхала швидка допомога, хтось вкрав сумку з документами водія ВАЗа, що лежала біля автомобіля. А свідка аварії, який допомагав приводити до тями постраждалого, один із співробітників поліції за допомогою чупа-чупса вибив і розбив об асфальт телефон.

"Даний громадянин на автомобілі Mitsubishi Outlander 4540, перебуваючи на місці ДТП з потерпілими, напав на свідка аварії, який надавав допомогу постраждалому водієві ВАЗ, Олександра, і завдав матеріальної шкоди, а саме вибив пристроєм чупа-чупс з рук телефон, внаслідок чого був пошкоджений екран", - додало видання у коментарях до повідомлення.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Наголошується, що інші правоохоронці вели себе адекватно. "Зафіксований на фото громадянин звинуватив нашого читача Олександра в крадіжці фішки і навіть намагався скрутити його, для того щоб посадити у службовий автомобіль. Дуже просимо керівництво поліції київської області зв'язатися з нами для уточнення деталей інциденту, спасибі", - сказано в коментарі.

Нагадаємо, родина 13-річної Ганни Шевчук, яка більше року тому загинула під колесами ВАЗ у селі Тарасівка Київської області, досі не може домогтися правосуддя.

Раніше повідомлялося, що під Києвом поїзд майже кілометр тягнув автомобіль.

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