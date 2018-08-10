Страшное ДТП под Киевом: авто разорвало на части (фото)

Фото: РБК-Украина

Водитель за автомобилем ВАЗ был срочно госпитализирован

Сегодня, 10 августа, под Киевом на Житомирской трассе произошло транспортно-дорожное происшествие. Автомобиль Subaru со скоростью 140 км/час разорвал ВАЗ, за рулем которого находился пожилой мужчина. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"140 км/ч: под Киевом на "Житомирке" парень на Субару разорвал Ваз с дедушкой на развороте. У старичка от удара вырвало ремень безопасности и отбросило на место пассажира. В тяжелом состоянии госпитализирован в Боярскую ЦРБ", - написано в публикации.

Фото: ДТП под Киевом (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

По предварительной информации, водитель Subaru был трезв, но задремал во время дороги.

Фото: ДТП под Киевом (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Также отметили, что пока ехала скорая помощь, кто-то украл сумку с документами водителя ВАЗа, лежавшую у автомобиля. А свидетелю аварии, который помогал приводить в чувства пострадавшего, один из сотрудников полиции при помощи чупа-чупса выбил и разбил об асфальт телефон.

"Данный гражданин на автомобиле Mitsubishi Outlander 4540, находясь на месте ДТП с пострадавшими, напал насвидетеля аварии, который оказывал помощь пострадавшему водителю ВАЗ, Александра, и нанёс материальный ущерб, а именно выбил устройством чупа-чупс из рук телефон, в результате чего был повреждён экран", - добавило издание в комментариях к сообщению.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Отмечается, что остальные правоохранители вели себя адекватно. "Зафиксированный на фото гражданин обвинил нашего читателя Александра в краже фишки и даже пытался скрутить его, для того чтобы посадить в служебный автомобиль. Очень просим руководство полиции киевской области связаться с нами для уточнения деталей инцидента, спасибо", - сказано в комментарии.

Напомним, семья 13-летней Анны Шевчук, которая более года назад погибла под колесами ВАЗ в селе Тарасовка Киевской области, до сих пор не может добиться правосудия.

Ранее сообщалось, что под Киевом поезд почти километр тащил автомобиль.

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