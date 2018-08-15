Студентка з Дніпра померла після вибуху газу в Одесі: рятувальники стверджують, що причина пожежі інша

Фото: Пожежа (facebook.com/gorodz.info)

Господиня приміщення не вважає себе винною в трагедії

Студентка з Дніпра Анастасія Грішна, яка постраждала внаслідок пожежі в одеській квартирі, померла в середу, 15 серпня. Про це повідомляє "Думська".

Трагедія в Одесі сталася в ніч з 5-го на 6-е серпня. Анастасія знімала будиночок разом зі своєю тіткою біля "Молодої гвардії". Вночі дівчина зайшла на кухню і включила світло. В цей момент і стався вибух газу. Постраждалих жінок витягли з пожежі сусіди. У тітки обгоріли тільки ноги, а ось студентці медики діагностували опіки 80% тіла.

"Опік полум'ям ІІ-А-Б ступеня 80% поверхні тіла, близько 40-50% глибоких. I-II ступеня, опік дихальних шляхів. Вкрай важкий опіковий шок", – так описав травми дівчини в. о. завідувача опікового відділення МКЛ №10 Олександр Ставрати.

Анастасія провела в реанімації дев'ять днів, їй зробили три операції, але врятувати її так і не вдалося, вона померла.

Співробітники ДСНС, які прибули на місце пожежі, стверджують, що причиною займання став матрац. Також вони зазначили, що запаху газу при пожежі вони не відчули.

"Під час прибуття підрозділів було встановлено, що загорівся матрац на площі 1,5 м. Пожежу ліквідували сусіди", — стверджує прес-секретар облуправління ДСНС Сергій Решетняк.

Заперечує факт вибуху газу і господиня приміщення. Допомагати матеріально сім'ї Насті вона не збирається. Родичі повідомили, що частину грошей за оренду вона повернула, а в іншому не вважає себе винною.

Адвокат сім'ї загиблої Нестеренко Станіслав каже, що правоохоронці з Суворовського відділу поліції, які прибули на виклик, не склали протоколу огляду місця події. Пізніше йому повідомили, що протокол був складений і є в наявності, але для ознайомлення його не показують.

В одеському ГУНП заявили, що начальник Суворовського райвідділу був на той момент у відпустці, тому його співробітники не дуже сумлінно виконували свої службові обов'язки.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (недотримання правил пожежної безпеки) все-таки відкрили, але лише через кілька днів.

"У разі смерті постраждалої винним буде загрожувати позбавлення волі від 3 до 8 років", – заявив радник начальника обласної поліції Руслан Форостяк.

Акт про пожежу адвокат, можливо побачить, хоча його повинні були оформити протягом доби з моменту ліквідації займання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що однокурсники організували збір коштів для Анастасії Гришной.

А раніше ми писали про те, що Кропивницького вихователька ошпарила окропом однорічного хлопчика.

Відео: РБК-Україна