Нужна помощь: студентка из Днепра получила множественные ожоги

Фото: Нужна помощь (Коллаж РБК-Украина)

Врачи борются за жизнь девушки

В Днепре собирают средства для студентки Днепровского национального университета Анастасии Гришной, которая пострадала от взрыва газа в Одессе. Об этом написали на странице факультета систем и средств массовой коммуникации ДНУ в социальной сети Facebook.

Известно, что Анастасия Гришна получила ожоги 80% тела. Причиной трагедии стал взрыв газа в квартире.

Скриншот фото (facebook.com/ФССМК)

"К вниманию всех неравнодушных! Сегодня произошло ужасное! Студентка ФССМК, Анастасия Гришна, девушка, которую любят и знают не только на факультете, а и по всему университету, получила 80% ожогов тела. Сейчас Анастасия находится в реанимации, в ожоговом центре Одессы. Врачи борются за ее жизнь. По словам близкой подруги, ночью в квартире случился взрыв газа. Анастасия пострадала больше всех", - сказано в сообщении.

Однокурсники девушки просят о помощи и организовали сбор средств для потерпевшей.

"Просьба ко всем – помоги спасти жизнь! Каждая гривна может стать решающей в этой борьбе. Номер карточки: 4731 2171 1249 5013. Получатель: Чинчик Ж.В. (тетя Анастасии)", - написали на странице.

Скриншот поста (facebook.com/ФССМК)

Ранее мы писали о том, что в Днепре жестоко надругались и похоронили заживо собаку.

Собаку нашли волонтеры и сейчас собирают средства, для того, чтобы вылечить пса.

А также мы писали о жене бойца АТО, которую несправедливо выселяют из квартиры в общежитии вместе с двумя малолетними детьми. Суд должен состоятся 9 августа.

Видео: РБК-Украина