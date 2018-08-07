Потрібна допомога: студентка з Дніпра отримала численні опіки

Фото: Потрібна допомога (Колаж РБК-Україна)

Лікарі борються за життя дівчини

У Дніпрі збирають кошти для студентки Дніпропетровського національного університету Анастасії Грішної, яка постраждала від вибуху газу в Одесі. Про це написали на сторінці факультету систем і засобів масової комунікації ДНУ в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що Анастасія Грішна отримала опіки 80% тіла. Причиною трагедії став вибух газу в квартирі.

Скріншот фото (facebook.com/ФССМК)

"До уваги всіх небайдужих! Сьогодні відбулося жахливе! Студентка ФСЗМК, Анастасія Грішна, дівчина, яку люблять і знають не тільки на факультеті, а й по всьому університету, отримала 80% опіків тіла. Зараз Анастасія знаходиться в реанімації, в опіковому центрі Одеси. Лікарі борються за її життя. За словами близької подруги, вночі у квартирі стався вибух газу. Анастасія постраждала більше за всіх", - сказано в повідомленні.

Однокурсники дівчата просять про допомогу і організували збір коштів для потерпілої.

"Прохання до всіх – допоможи врятувати життя! Кожна гривня може стати вирішальною в цій боротьбі. Номер картки: 4731 2171 1249 5013. Одержувач: Чинчик Ж. В. (тітка Анастасії)", - написали на сторінці.

Скріншот поста (facebook.com/ФССМК)

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі жорстоко поглумилися і поховали живцем собаку.

Собаку знайшли волонтери і зараз збирають кошти, для того, щоб вилікувати пса.

А також писали про дружину бійця АТО, яку несправедливо виселяють з квартири у гуртожитку разом з двома малолітніми дітьми. Суд повинен відбудуться 9 серпня.

Відео: РБК-Україна