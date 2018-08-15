Студентка из Днепра скончалась после взрыва газа в Одессе: спасатели утверждают, что причина пожара другая

Фото: Пожар (facebook.com/gorodz.info)

Хозяйка помещения не считает себя виноватой в трагедии

Студентка из Днепра Анастасия Гришна, которая пострадала в результате пожара в одесской квартире, скончалась в среду, 15 августа. Об этом сообщает "Думская".

Трагедия в Одессе произошла в ночь с 5-го на 6-е августа. Анастасия снимала домик вместе со своей тетей возле "Молодой гвардии". Ночью девушка зашла на кухню и включила свет. В этом момент и произошел взрыв газа. Пострадавших женщин вытащили из пожара соседи. У тети обгорели только ноги, а вот студентке медики диагностировали ожоги 80% тела.

"Ожог пламенем II-А Б степени 80% поверхности тела, порядка 40-50% глубоких. I-II степени ожог дыхательных путей. Крайне тяжелый ожоговый шок", – так описал травмы девушки и.о. заведующего ожоговым отделением ГКБ №10 Александр Ставрати.

Анастасия провела в реанимации девять дней, ей сделали три операции, но спасти ее так и не удалось, она скончалась.

Сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место пожара, утверждают, что причиной возгорания стал матрас. Также они отметили, что запаха газа при пожаре они не почувствовали.

"Во время прибытия подразделений было установлено, что загорелся матрас на площади 1,5 м. Пожар ликвидировали соседи", — утверждает пресс-секретарь облуправления ГСЧС Сергей Решетняк.

Отрицает факт взрыва газа и хозяйка помещения. Помогать материально семье Насти она не собирается. Родственники сообщили, что часть денег за аренду она вернула, а в остальном не считает себя виноватой.

Адвокат семьи погибшей Станислав Нестеренко говорит, что правоохранители из Суворовского отдела полиции, прибывшие на вызов, не составили протокола осмотра места происшествия. Позже юристу сообщили, что протокол был составлен и есть в наличии, но для ознакомления его не показывают.

В одесском ГУНП заявили, что начальник Суворовского райотдела был на тот момент в отпуске, поэтому его сотрудники не очень добросовестно выполняли свои служебные обязанности.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (несоблюдение правил пожарной безопасности) все-таки открыли, но лишь спустя несколько дней.

"В случае смерти пострадавшей виновным будет грозить лишение свободы от 3 до 8 лет", – заявил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк.

Акт о пожаре адвокат, возможно увидит, хотя его должны были оформить в течение суток с момента ликвидации возгорания.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что однокурсники организовали сбор средств для Анастасии Гришной.

А ранее мы писали о том, что в Кропивницком воспитательница обварила кипятком годовалого мальчика.

Видео: РБК-Украина