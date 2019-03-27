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Суїцид чи вбивство? Загадкова загибель дівчини у Запоріжжі стривожила мережу

STYLERЖиття    27.03.2019 - 09:44
Суїцид чи вбивство? Загадкова загибель дівчини у Запоріжжі стривожила мережу
Колаж РБК-Україна

Таємнича смерть Анастасії Пелех серйозно схвилювала батьків

Таємнича смерть 15-річної Анастасії Пелех сталася в ніч з 17 на 18 березня: біля будинку на вулиці Косигіна. За версією слідства дівчина покінчила з собою, однак родичі з таким твердженням погоджуватися відмовляються. Про це інформує gazeta.zp.ua.

Мар'яна Левченко у соцмережі Facebook вказала, що було скоєно злочин і попрохала всіх, хто володіє будь-якою додатковою інформацією, повідомити про це за вказаним номером.

Суїцид чи вбивство? Загадкова загибель дівчини у Запоріжжі стривожила мережуЗагадкова смерть Анастасії Пелех: (фото: facebook.com/Мар'яна Левченко)

Наголошується, що дівчина навчалася на юридичному факультеті запорізького коледжу. Близькі вважають, що дівчину вбили та шукають свідків, однак правоохоронці дотримуються іншої думки.

Уточнюється, що слідчий Шевченківського ВП, яка веде кримінальне провадження, не займається розслідуванням. Крім того, поліцейські тривалий час відмовлялися від зустрічей з батьками дівчинки і адвокатом.

Суїцид чи вбивство? Загадкова загибель дівчини у Запоріжжі стривожила мережу

Загадкова смерть Анастасії Пелех: (фото: facebook.com/Марьяна Левченко)

Батьку Анастасії в поліції видали лише довідку за фактом смерті дочки. У ній зазначено, що дівчина отримала забої кісток та внутрішніх органів. Також відзначено, що слідство не провело жодних експертиз на наявність алкоголю і наркотиків у крові дівчинки.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Новотроїцькому районі під Херсоном повісилася 38-річна дружина священика УПЦ МП. Передсмертної записки дружина священика не залишила.

Нагадаємо, що у Вінниці чоловік перерізав собі горло на очах у людей. Користувачі мережі припускають, що чоловік винен у вбивстві, тому вирішив відтягнути термін потрапляння до в'язниці.

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