Суицид или убийство? Загадочная гибель девушки в Запорожье встревожила сеть

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Таинственная смерть Анастасии Пелех серьезно взволновала родителей

Таинственная смерть 15-летней Анастасии Пелех произошла в ночь с 17 на 18 марта: возле дома на улице Косыгина. По версии следствия девушка покончила с собой, однако родственники с таким утверждением соглашаться отказываются. Об этом информирует gazeta.zp.ua.

Марьяна Левченко в соцсети Facebook указала, что было совершено преступление и попросила всех, кто владеет какой-либо дополнительной информацией, сообщить об этом по указанному номеру.

Загадочная смерть Анастасии Пелех: (фото: facebook.com/Марьяна Левченко)

Отмечается, что девушка училась на юридическом факультете запорожского колледжа. Близкие считают, что девушку убили и ищут свидетелей, однако правоохранители придерживаются другого мнения.

Уточняется, что следователь Шевченковского ОП, которая ведет уголовное производство, не занимается расследованием. Кроме того, полицейские длительное время отказывались от встреч с родителями девочки и адвокатом.

Загадочная смерть Анастасии Пелех: (фото: facebook.com/Марьяна Левченко)

Отцу Анастасии в полиции выдали лишь справку по факту смерти дочери. В ней указано, что погибшая получила ушибы костей и внутренних органов. Также отмечено, что следствие на провело никаких экспертиз на наличие алкоголя и наркотиков в крови девочки.

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