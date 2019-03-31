Під Сумами виборців привезли до дільниць на автобусі (відео)

Вибори в Україні почалися сьогодні, 31 березня о 8:00, і вже було зафіксовано декілька інцидентів. В Бурині Сумська область на ділянці № 590060 громадяни зафіксували організований підвіз виборців на дільницю. Про це повідомляє керівник громадської організації "Жіночі крила Сумщини" Марина Нагорна на своїй сторінці в Facebook.

За словами очевидців, автомобіль з людьми зупинився неподалік ділянки. Проголосувавши, люди сідали в авто. Деякі проходили далі, але потім знову поверталися до автомобіля.

Також в об'єктив потрапив автобус, який курсував неподалік дільниці № 590091 (с. Червона Слобода) та дільниці № 590092 (с. Дичина). За даними очевидців, автобус привозив людей на голосування.

Водій автобуса зазначив, що він є працівником одного з комунальних підприємств Буринського міськради, керівник якого дав вказівку підвозити людей на дільниці.

Громадяни звернулася в поліцію з проханням з'ясувати ситуацію і зафіксувати факт масового підвозу виборців.

У свою чергу, заступник начальника Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимир Бабич повідомив, що в поліцію Сумській області надійшло три повідомлення про централізоване підвезення виборців до дільниць. При цьому одне з повідомлень надійшло з міста Буринь.

Відео: YouTube/ПОЛІЦІЯ СУМЩИНИ

Він розповів, що у поліції є номер шкільного автобуса та його маршрут. В даний час правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Нагадаємо, що вчинок пенсіонерки під Києвом під час виборів захопив мережу.

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