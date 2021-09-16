Під Сумами батько вбив 3-річного сина в лісі: зв'язав руки і надів на голову пакет

У Сумській області чоловік вбив власного трирічного сина. Чоловік відвіз дитину в ліс, там надів йому на голову пакет та зв'язав руки.
Деталі повідомили в пресслужбі Національної поліції Сумської області.
У Глухові Сумської області 50-річний чоловік 15 вересня забрав з дитячого садка свого трирічного сина. Однак додому дитину він так і не привів і сам не з'явився. Рідні звернулися в поліцію.
"Вчора в поліцію надійшло повідомлення про те, що житель Глухова забрав з дитячого садка свого 3-річного сина і додому з дитиною не повернувся. Поліцейські відразу почали пошуки зниклих: разом з небайдужими громадянами прочісували вулиці міста, опитували можливих свідків, переглядали відео з камер відеоспостереження", - повідомили в поліції.
Фотографії дитини та орієнтування з описом розіслали по всіх територіальних підрозділах поліції області, почали публікувати в Інтернеті.
Рано вранці в четвер, 16 вересня, поліція розшукала батька дитини. 50-річний чоловік був на одній з вулиць Глухова. Малюка з ним не було, і він запевняв поліцейських, що не знає, де знаходиться його син.
У процесі пошуку дитини та допиту його батька з'ясувалося, що він сина вбив. Місце скоєння вбивства чоловік вказав.
Як розповів батько, він забрав сина з дитячого садка і поїхав з ним за місто на велосипеді. У найближчій лісосмузі він зв'язав сина, надів йому на голову пакет і малюк задихнувся. Після скоєння злочину батько поїхав.
Правоохоронці затримали чоловіка та відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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