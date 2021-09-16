Под Сумами отец убил 3-летнего сына в лесу: связал руки и надел на голову пакет

В Глухове Сумской области 50-летний мужчина 15 сентября забрал из детского сада своего трехлетнего сына. Однако домой ребенка он так и не привел и сам не появился. Родные обратились в полицию.

"Вчера в полицию поступило сообщение о том, что житель Глухова забрал из детского сада своего 3-летнего сына и домой с ребенком не вернулся. Полицейские сразу начали поиски пропавших: вместе с неравнодушными гражданами прочесывали улицы города, опрашивали возможных свидетелей, просматривали видео с камер видеонаблюдения", - сообщили в полиции.

Фотографии ребенка и ориентировку с описанием разослали по всем территориальным подразделениям полиции области, начали публиковать в интернете.

Рано утром в четверг, 16 сентября, полиция разыскала отца ребенка. 50-летний мужчина был на одной из улиц Глухова. Малыша с ним не было, и он уверял полицейских, что не знает, где находится его сын.

В процессе поиска ребенка и допроса его отца выяснилось, что он сына убил. Место совершения убийства мужчина указал.

Как рассказал отец, он забрал сына из детского сада и поехал с ним за город на велосипеде. В ближайшей лесополосе он связал сына, надел ему на голову пакет и малыш задохнулся. После совершения преступления отец уехал.

Правоохранители задержали мужчину и открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.