Сумські "копи" побили чоловіка: що загрожує неадекватним патрульним

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Поліцейським, які побили бездомного, винесений вирок

Сумські поліцейські, які жорстоко знущалися над бездомним, отримали по заслугах: суд виніс зловмисникам вирок. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко, передають "Факти".

Вказується, що чоловік спокійно сидів на лавочці, як раптом до нього підійшла жінка-"коп" і почала штовхати його ногою. В цей же час інший правоохоронець почав наступати ногою на пальці. Дана подія набула широкого розголосу і вже 26 березня суд виніс вирок зловмисникам.

Інспектора патрульної поліції Сум засудили до трьох років позбавлення волі з дворічним іспитовим терміном, а також позбавили спецзвання лейтенанта поліції і ввели трирічну заборона займати певні посади. При цьому, її товариш по службі відбувся дисциплінарним стягненням.

Сумські патрульні побили чоловіка: (відео: YouTube/Андрій Васильович)

До речі, під час суду обвинувачена свою вину визнавати не хотіла, стверджуючи, що просто хотіла посунути ногу п'яного. Втім, пізніше таки зізналася і сказала, що вчинила негарно. Однак суд не сприйняв її слова як щире каяття.

Нагадаємо, що "копи" вибивали зізнання в крадіжці у невинного одесита. Медики діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму. Призначена експертиза, яка повинна встановити точний характер завданих травм.

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