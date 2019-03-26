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Сумские "копы" избили мужчину: что грозит неадекватным патрульным

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 14:43
Сумские "копы" избили мужчину: что грозит неадекватным патрульным
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Полицейским, которые избили бездомного, вынесен приговор

Сумские полицейские, которые жестоко издевались над бездомным, получили по заслугам: суд вынес злоумышленникам приговор. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталия Науменко, передают "Факты".

Указывается, что мужчина спокойно сидел на лавочке, как вдруг к нему подошла женщина-"коп" и начала пинать его ногой. В это же время другой правоохранитель начал наступать ногой на пальцы. Данное происшествие получило широкую огласку и уже 26 марта суд вынес злоумышленникам приговор.

Инспектора патрульной полиции Сум приговорили к трем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком, а также лишили спецзвания лейтенанта полиции и ввели трехлетний запрет занимать определенные должности. При этом, ее сослуживец отделался дисциплинарным взысканием.

Сумские патрульные избили мужчину: (видео: YouTube/Андрей Васильевич)

К слову, во время суда обвиняемая своей вины признавать не хотела, утверждая, что просто хотела подвинуть ногу пьяного. Впрочем, позже таки созналась и сказала, что поступила некрасиво. Однако суд не воспринял ее слова как чистосердечное раскаяние.

Напомним, что "копы" выбивали признание в краже у невиновного одессита. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму. Назначена экспертиза, которая должна установить точный характер нанесенных травм.

Мы писали, что под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира, которому диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Пострадавший утверждает, что водитель не дал ему сдачи, поэтому он и начал возмущаться, за что в итоге был избит.

Мы также писали о том, что в Киеве известный бизнесмен устроил кровавую бойню на глазах собственных детей. Мужчина избил свою жену и выбросил домашнего пса с 12 этажа.

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