Супрун розвіяла міфи про страшну хворобу

Уляна Супрун у всесвітній день боротьби проти туберкульозу, 24 березня, розповіла про найбільш популярні міфи, пов'язаних з цією хворобою. Віра в неправдиві дані - одна з причин поширення хвороби. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, ось найбільш поширені міфи про туберкульоз.

Міф 1. Туберкульозом можна захворіти, якщо використовуєш предмети побуту, або інші речі хворого. Крім того, якщо вживаєш їжу, яку приготував або продавав хворий, або через спільний посуд.

Насправді: таким чином заразитися туберкульозом не можна. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом при тривалому перебування в закритому приміщенні разом з хворим на туберкульоз, який кашляє і не лікується.

Міф 2. Щоб не заразитися, необхідно частіше мити руки і прибирати в місцях перебування великої кількості людей. При цьому потрібно використовувати дезінфікуючі розчини.

Насправді: мити руки і прибирати необхідно для запобігання великої кількості хвороб, але так від страшної хвороби себе не захистиш. Єдиний спосіб знизити ризик захворювання - це регулярно провітрювати приміщення. У лікарнях, де проходять лікування хворі на туберкульоз ще використовується ультрафіолетове опромінення повітря.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Міф 3. Туберкульозом хворіти соромно, оскільки це хвороба людей, які ведуть неправильний спосіб життя.

Насправді: при певних умовах ризик захворіти на туберкульоз збільшується. Туберкульозом частіше за все хворіють бездомні, люди, які живуть за межею бідності, ув’язнені. Ризик приєднання туберкульозу підвищують ВІЛ-інфекція, злоякісні новоутворення, цукровий діабет та аутоімунні захворювання. До ризику схильні люди, які перенесли трансплантацію органів або кісткового мозку. Довгий близький контакт з хворим, який не лікується, також небезпечний.

Міф 4. У Радянському Союзі туберкульоз був під контролем, оскільки всі люди були зобов'язані робити флюорографію. Проблеми з туберкульозом в Україні є результатом руйнування диспансерної системи СРСР.

Насправді: зараз захворюваність на туберкульоз в Україні знаходиться на рівні 80-х років минулого століття і в 2-3 рази менше показників за останні 60-70 років. Інша справа, що через неконтрольоване застосування антибіотиків в ті часи, Україна зараз страждає від поширення стійких до лікування форм хвороби.

Суцільне флюорографічне (чи правильніше - радіологічне) обстеження грудної клітки не самий ефективний спосіб виявлення ні туберкульозу, ні інших захворювань внаслідок малої чутливості і нездатності виявлення причини змін в легенях.

Зараз існують надійні та швидкі методи лабораторної та радіологічної діагностики. При цьому всі вони доступні в Україні.

Міф 5. Людина, яка лікується або лікувалася від туберкульозу являє собою велику небезпеку для оточуючих.

Насправді: небезпеку представляє тільки той чоловік, який хворіє на туберкульоз легенів, кашляє і не проходить лікування. Через кілька тижнів після початку лікування, така людина не може нікого заразити, навіть якщо в її аналізах ще залишається збудник. Єдина умова - щоденний прийом ліків.

Міф 6. Туберкульозом можна заразитися в громадському місці.

Насправді: туберкульоз не так швидко передається, як інші інфекції. Зазвичай зараженню піддаються люди, які проводять з хворим тривалий час: близько восьми годин щодня протягом трьох місяців до початку лікування.

Фото: pixabay.com

Міф 7. Туберкульоз краще лікувати в стаціонарі: там можна ізолювати пацієнта, крім того, в уколах ліки краще засвоюються.

Насправді: найкраще лікування туберкульозу - це щоденний прийом ліків під контролем медпрацівника пацієнтом, який перебуває вдома. Залежно від стану пацієнта або він сам може приходити в лікувальний заклад, або йому приносять ліки. Але є випадки, коли пацієнти потребують стаціонарного лікування.

Майже всі протитуберкульозні ліки краще приймати в таблетках, при необхідності ін'єкції можна зробити в пункті амбулаторного лікування. Лікування туберкульозу займає тривалий час і вимагає від 6 до 20 місяців.

Міф 8. Якщо людина захворіла на туберкульоз - це назавжди.

Насправді: в більшості випадків навіть важкі випадки туберкульозу добре лікуються. Але, якщо людина приймає ліки з перервами, або взагалі відмовляється від лікування завчасно, збудник стає стійким до дії ліків.

Міф 9. Лікування туберкульозу має побічні ефекти. Краще лікуватися народними методами.

Насправді: лікування може призвести до побічних реакцій, які можуть потребувати лікування, але по важкості вони не можуть бути порівняні з туберкульозом. Єдине, що зробило туберкульоз виліковну хворобу - це антибактеріальні ліки.

Міф 10. Вакцинація проти туберкульозу погано переноситься - місце ін'єкції довго не загоюється. Навіщо потрібна вакцинація, якщо вакциновані люди все одно хворіють.

Насправді: ускладнення від щеплення проти туберкульозу, які не потребують лікування, трапляються менше, ніж в 1% випадків. Нагноєння і утворення скоринки, яка трохи кровоточить - нормальна реакція організму. Вона може тривати до 6 місяців і забезпечує утворення міцного імунітету.

Вакцинація не може повністю захистити від зараження і захворювання, а лише знижує ризик.

Нагадаємо, що Супрун розповіла про туберкульоз в Україні та методи боротьби з хворобою.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун заявила, що вона сильно злиться, коли зустрічає реакцію українців, які хочуть залишити країну, якщо на вибори виграє певний кандидат.