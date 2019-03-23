Щодня помирає близько 10 українців: Супрун розповіла про страшну хворобу

Супрун розповіла про туберкульоз в Україні (колаж РБК-Україна)

Супрун розповіла про туберкульоз в Україні та методи боротьби з хворобою

Уляна Супрун розповіла про туберкульоз в Україні та трагічні наслідки, які викликає неправильне лікування хвороби. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України розповіла, що через туберкульоз щодня помирає близько 10 українців. Причиною є несистемне і неправильне лікування. Чиновниця у своєму Facebook розповіла, що потрібно робити, щоб перемогти хворобу.

"Завтра Світовий день боротьби з туберкульозом — хворобою, від якої в Україні щодня помирають близько 10 людей. В останні роки ситуація покращилася, зокрема завдяки доступу до безоплатної діагностики й нових препаратів. Україна повністю фінансує закупівлю ліків проти туберкульозу, а завдяки співпраці з міжнародними організаціями нам вдалося збільшити їхню кількість майже у 40 разів. До прикладу, препарат Лінезолід міжнародні організації минулого року закупили за ціною $0,27, а МОЗ України у 2014 році цей самий препарат купляв за $2,85. Це в рази більше ліків, які ми зможемо надати пацієнтам безоплатно", - пише Супрун.

В. о. міністра охорони здоров'я України розповіла також, що в Україні й досі туберкульоз має найбільш стійку форму до ліків.

"Але через тривале й безконтрольне використання антибіотиків у період Радянського Союзу, Україна залишається однією з країн, де найбільш поширені стійкі до лікування форми хвороби. Це тяжка форма туберкульозу, лікування якої є більш тривалим, складним і дорожчим. До того ж, за даними ВООЗ, близько 23% випадків захворювання в Україні не виявляються", - додала чиновниця.

Супрун розповіла про туберкульоз в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Уляна Супрун зауважила, що туберкульоз, попри безліч міфів, є виліковною хворобою.

"Туберкульоз виліковний, навіть у більшості тяжких випадків. Сьогодні українські пацієнти мають доступ до діагностики й якісного лікування. Якщо є покази лікаря, треба вчасно пройти діагностику та, в разі виявлення хвороби, розпочати безперервний прийом препаратів. Щоденне вживання ліків та регулярний контроль перебігу хвороби у медичного працівника — основна умова одужання. Пацієнт-орієнтовані підходи, що впроваджуються зараз в Україні, передбачають, зокрема, перехід на амбулаторне лікування, якщо немає спеціальних застережень. Це допоможе розвантажити лікарні й створити гідні умови для тих пацієнтів, які обов’язково потребують стаціонарного лікування від туберкульозу", — додала вона.

Серед основних задач сучасної медицини на міжнародній арені є подолання туберкульозу до 2030 року.

"Ліквідація туберкульозу до 2030 року є спільним наміром усього людства. Україна може впоратися із цим завданням, якщо ми продовжимо вживати системних заходів. Для покращення ситуації із захворюванням Кабміном розроблений середньостроковий стратегічний документ — Загальнодержавна цільова програма протидії ТБ, яка наразі знаходиться на розгляді комітетів Верховної Ради. Системне втілення цієї програми на національному рівні допоможе кардинально змінити ситуацію з туберкульозом та врятувати життя тисяч людей", — зазначила Супрун.

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Також ми повідомляли, що доктор Комаровський висловив свою думку щодо виборів та закликав українців більш серйозно ставитися до процедури обрання. На його думку, кожен українець має прийти на вибри та проголосувати.