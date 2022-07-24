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Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт

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Неділя 24 липня 2022 20:30
Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт Фото: Готуємо аджику з буряка (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Аджика - гостра закуска, яку можна приготувати з різних овочів чи зелені, в тому числі й з українського буряка. Закатайте кілька баночок смакоти, що "приперчити" холодні зимові дні.

Про це пише Plyashka.com.

Інгредієнти (вихід - 1 літр аджики):

  • помідори - 800 г
  • буряк - 600 г
  • перець болгарський - 500 г
  • гострий перець - 3-4 шт. (з насінням)
  • часник - 1 головка
  • цукор - 50 г
  • сіль - 25 г
  • оцет 9% - 50 мл
  • олія - 50 мл

Покрокове приготування

Буряк пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером.
Масу відправте в каструлю.

Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт

Болгарський перець, гострий перець та часник також подрібніть в кашку будь-яким зручним способом.

Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт

Слідом подрібніть і помідори.

Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт

У каструлю до суміші овочів додайте цукор та сіль, перемішайте та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і варіть на сильному вогні 40-45 хвилин.

Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт

Через 45 хвилин влийте оцет і олію. Варіть ще 15 хвилин.

Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт

Зніміть з вогню та розкладіть по стерилізованих банках.

Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт

Закрутіть кришками, поставте дном нагору, укутайте в рушник і дайте охолонути.

Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт

Наша бурякова аджика готова!

Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт

Раніше ми писали, як зробити консервований салат з літніх овочів.

Також повідомлялося, як приготувати баклажани в аджиці на зиму.

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