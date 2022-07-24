Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт
Аджика - гостра закуска, яку можна приготувати з різних овочів чи зелені, в тому числі й з українського буряка. Закатайте кілька баночок смакоти, що "приперчити" холодні зимові дні.
Про це пише Plyashka.com.
Інгредієнти (вихід - 1 літр аджики):
- помідори - 800 г
- буряк - 600 г
- перець болгарський - 500 г
- гострий перець - 3-4 шт. (з насінням)
- часник - 1 головка
- цукор - 50 г
- сіль - 25 г
- оцет 9% - 50 мл
- олія - 50 мл
Покрокове приготування
Буряк пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером.
Масу відправте в каструлю.
Болгарський перець, гострий перець та часник також подрібніть в кашку будь-яким зручним способом.
Слідом подрібніть і помідори.
У каструлю до суміші овочів додайте цукор та сіль, перемішайте та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і варіть на сильному вогні 40-45 хвилин.
Через 45 хвилин влийте оцет і олію. Варіть ще 15 хвилин.
Зніміть з вогню та розкладіть по стерилізованих банках.
Закрутіть кришками, поставте дном нагору, укутайте в рушник і дайте охолонути.
Наша бурякова аджика готова!
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