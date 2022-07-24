Закриваємо баклажани в аджиці на зиму: секрети від народної кулінарки
Колаж РБК-Україна: Баклажани в аджиці за рецептом Лілії Цвіт
Сезон баклажанів у розпалі, тому запасаємося рецептами смачненького на зиму. Гостренькі овочі в аджиці точно вас порадують в холодну пору року.
Рецептом поділилася відома українська кулінарка-блогерка Лілія Цвіт.
"Баклажани по цьому рецепту виходять дуже смачні, не розварені, але м'якенькі і соковиті. Аджика з перцю дуже пахуча, а гостроту в цьому рецепті можна "регулювати" на свій смак", - розповідає Лілія.
Інгредієнти на 10 банок по 0,5 л:
- Баклажани - 4 кг
- Перець чилі - 2-4 шт. (за смаком)
- Часник - 200 г
- Олія - 0,5 склянки
- Оцет - 0,5 склянки
- Сіль - 2-3 ст. л.
- Цукор - 1 склянка
Покрокове приготування
- Перець і часник почистіть. Баклажани поріжте крупно - на 8 частин.
- Змеліть болгарський перець, чилі та часник в блендері, щоб утворилася паста.
- Перекладіть масу в каструлю, додайте олію, оцет, цукор, сіль.
- Проваріть баклажани в кип'ятку протягом п'яти хвилин.
- Перекладіть шматочки баклажанів в банки, залийте аджикою.
- Прикрийте кришкою й простерилізуйте банки протягом 20 хвилин.
- Закрутіть, переверніть банки, поки охолонуть.
Смачного!
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