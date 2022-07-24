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Закриваємо баклажани в аджиці на зиму: секрети від народної кулінарки

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Неділя 24 липня 2022 08:30
Закриваємо баклажани в аджиці на зиму: секрети від народної кулінарки Колаж РБК-Україна: Баклажани в аджиці за рецептом Лілії Цвіт
Автор: Світлана Мащенко

Сезон баклажанів у розпалі, тому запасаємося рецептами смачненького на зиму. Гостренькі овочі в аджиці точно вас порадують в холодну пору року.

Рецептом поділилася відома українська кулінарка-блогерка Лілія Цвіт.

"Баклажани по цьому рецепту виходять дуже смачні, не розварені, але м'якенькі і соковиті. Аджика з перцю дуже пахуча, а гостроту в цьому рецепті можна "регулювати" на свій смак", - розповідає Лілія.

Інгредієнти на 10 банок по 0,5 л:

  • Баклажани - 4 кг
  • Перець чилі - 2-4 шт. (за смаком)
  • Часник - 200 г
  • Олія - 0,5 склянки
  • Оцет - 0,5 склянки
  • Сіль - 2-3 ст. л.
  • Цукор - 1 склянка

Покрокове приготування

  1. Перець і часник почистіть. Баклажани поріжте крупно - на 8 частин.
  2. Змеліть болгарський перець, чилі та часник в блендері, щоб утворилася паста.
  3. Перекладіть масу в каструлю, додайте олію, оцет, цукор, сіль.
  4. Проваріть баклажани в кип'ятку протягом п'яти хвилин.
  5. Перекладіть шматочки баклажанів в банки, залийте аджикою.
  6. Прикрийте кришкою й простерилізуйте банки протягом 20 хвилин.
  7. Закрутіть, переверніть банки, поки охолонуть.

Смачного!

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Також повідомлялося, як зробити кабачки в томатному соусі на зиму.

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