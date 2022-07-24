Закрываем баклажаны в аджике на зиму: секреты от народной кулинарки
Коллаж РБК-Украина: баклажаны в аджике по рецепту Лилии Цвит
Сезон баклажанов в разгаре, поэтому запасаемся рецептами вкусненького на зиму. Остренькие овощи в аджике точно вас порадуют в холодное время года.
Рецептом поделилась известная украинская кулинар-блогер Лилия Цвит.
"Баклажаны по этому рецепту получаются очень вкусные, не разваренные, но мягкие и сочные. Аджика из перца очень пахучая, а остроту в этом рецепте можно "регулировать" по своему вкусу", - рассказывает Лилия.
Ингредиенты на 10 банок по 0,5 л:
- Баклажаны - 4 кг
- Перец чили - 2-4 шт. (по вкусу)
- Чеснок - 200 г
- Масло растительное - 0,5 стакана
- Уксус - 0,5 стакана
- Соль - 2-3 ст. л.
- Сахар - 1 стакан
Пошаговое приготовление
- Перец и чеснок почистите. Баклажаны порежьте крупно - на 8 частей.
- Смолите болгарский перец, чили и чеснок в блендере, чтобы образовалась паста.
- Переложите массу в кастрюлю, добавьте масло, уксус, сахар, соль.
- Проварите баклажаны в кипятке в течение пяти минут.
- Переложите кусочки баклажанов в банки, залейте аджикой.
- Прикройте крышкой и простерилизуйте банки в течение 20 минут.
- Закрутите, переверните банки, пока остынут.
Приятного аппетита!
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