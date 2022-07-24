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Закрываем баклажаны в аджике на зиму: секреты от народной кулинарки

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Воскресенье 24 июля 2022 08:30
Закрываем баклажаны в аджике на зиму: секреты от народной кулинарки Коллаж РБК-Украина: баклажаны в аджике по рецепту Лилии Цвит
Автор: Светлана Мащенко

Сезон баклажанов в разгаре, поэтому запасаемся рецептами вкусненького на зиму. Остренькие овощи в аджике точно вас порадуют в холодное время года.

Рецептом поделилась известная украинская кулинар-блогер Лилия Цвит.

"Баклажаны по этому рецепту получаются очень вкусные, не разваренные, но мягкие и сочные. Аджика из перца очень пахучая, а остроту в этом рецепте можно "регулировать" по своему вкусу", - рассказывает Лилия.

Ингредиенты на 10 банок по 0,5 л:

  • Баклажаны - 4 кг
  • Перец чили - 2-4 шт. (по вкусу)
  • Чеснок - 200 г
  • Масло растительное - 0,5 стакана
  • Уксус - 0,5 стакана
  • Соль - 2-3 ст. л.
  • Сахар - 1 стакан

Пошаговое приготовление

  1. Перец и чеснок почистите. Баклажаны порежьте крупно - на 8 частей.
  2. Смолите болгарский перец, чили и чеснок в блендере, чтобы образовалась паста.
  3. Переложите массу в кастрюлю, добавьте масло, уксус, сахар, соль.
  4. Проварите баклажаны в кипятке в течение пяти минут.
  5. Переложите кусочки баклажанов в банки, залейте аджикой.
  6. Прикройте крышкой и простерилизуйте банки в течение 20 минут.
  7. Закрутите, переверните банки, пока остынут.

Приятного аппетита!

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Также сообщалось, как сделать кабачки в томатном соусе на зиму.

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