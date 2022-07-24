Свекольная аджика на зиму: настоящий украинский рецепт

Аджика - острая закуска, которую можно приготовить из различных овощей или зелени, в том числе и из украинской свеклы. Закатайте несколько баночек вкусностей, что "приперчить" холодные зимние дни.

Об этом пишет Plyashka.com.

Ингредиенты (выход - 1 литр аджики):

помидоры - 800 г

свекла - 600 г

перец болгарский - 500 г

острый перец - 3-4 шт. (с семенами)

чеснок - 1 головка

сахар - 50 г

соль - 25 г

уксус 9% - 50 мл

масло - 50 мл

Пошаговое приготовление

Свеклу пропустите через мясорубку или измельчите блендером.

Массу отправьте в кастрюлю.

Болгарский перец, острый перец и чеснок также измельчите в кашицу любым удобным способом.

Следом измельчите и помидоры.

В кастрюлю к смеси овощей добавьте сахар и соль, перемешайте и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите на сильном огне 40-45 минут.

Через 45 минут влейте уксус и масло. Варите еще 15 минут.

Снимите с огня и разложите по стерилизованным банкам.

Закрутите крышками, поставьте дном наверх, укутайте в полотенце и дайте остыть.

Наша свекольная аджика готова!