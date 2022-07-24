Бурякова аджика на зиму: справжній український рецепт

Інгредієнти (вихід - 1 літр аджики):

помідори - 800 г

буряк - 600 г

перець болгарський - 500 г

гострий перець - 3-4 шт. (з насінням)

часник - 1 головка

цукор - 50 г

сіль - 25 г

оцет 9% - 50 мл

олія - 50 мл

Покрокове приготування

Буряк пропустіть через м’ясорубку або подрібніть блендером.

Масу відправте в каструлю.

Болгарський перець, гострий перець та часник також подрібніть в кашку будь-яким зручним способом.

Слідом подрібніть і помідори.

У каструлю до суміші овочів додайте цукор та сіль, перемішайте та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння і варіть на сильному вогні 40-45 хвилин.

Через 45 хвилин влийте оцет і олію. Варіть ще 15 хвилин.

Зніміть з вогню та розкладіть по стерилізованих банках.

Закрутіть кришками, поставте дном нагору, укутайте в рушник і дайте охолонути.

Наша бурякова аджика готова!