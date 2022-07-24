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Свекольная аджика на зиму: настоящий украинский рецепт

Фото: Готовим аджику из свеклы (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Аджика - острая закуска, которую можно приготовить из различных овощей или зелени, в том числе и из украинской свеклы. Закатайте несколько баночек вкусностей, что "приперчить" холодные зимние дни.

Об этом пишет Plyashka.com.

Ингредиенты (выход - 1 литр аджики):

  • помидоры - 800 г
  • свекла - 600 г
  • перец болгарский - 500 г
  • острый перец - 3-4 шт. (с семенами)
  • чеснок - 1 головка
  • сахар - 50 г
  • соль - 25 г
  • уксус 9% - 50 мл
  • масло - 50 мл

Пошаговое приготовление

Свеклу пропустите через мясорубку или измельчите блендером.
Массу отправьте в кастрюлю.

Болгарский перец, острый перец и чеснок также измельчите в кашицу любым удобным способом.

Следом измельчите и помидоры.

В кастрюлю к смеси овощей добавьте сахар и соль, перемешайте и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите на сильном огне 40-45 минут.

Через 45 минут влейте уксус и масло. Варите еще 15 минут.

Снимите с огня и разложите по стерилизованным банкам.

Закрутите крышками, поставьте дном наверх, укутайте в полотенце и дайте остыть.

Наша свекольная аджика готова!

Ранее мы писали, как сделать консервированный салат из летних овощей.

Также сообщалось, как приготовить баклажаны в аджике на зиму.

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