Свекольная аджика на зиму: настоящий украинский рецепт

Аджика - острая закуска, которую можно приготовить из различных овощей или зелени, в том числе и из украинской свеклы. Закатайте несколько баночек вкусностей, что "приперчить" холодные зимние дни.
Об этом пишет Plyashka.com.
Свеклу пропустите через мясорубку или измельчите блендером.
Массу отправьте в кастрюлю.
Болгарский перец, острый перец и чеснок также измельчите в кашицу любым удобным способом.
Следом измельчите и помидоры.
В кастрюлю к смеси овощей добавьте сахар и соль, перемешайте и поставьте на огонь. Доведите до кипения и варите на сильном огне 40-45 минут.
Через 45 минут влейте уксус и масло. Варите еще 15 минут.
Снимите с огня и разложите по стерилизованным банкам.
Закрутите крышками, поставьте дном наверх, укутайте в полотенце и дайте остыть.
Наша свекольная аджика готова!
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