Sziget 2019: повний список артистів і розклад сцен

Macklemore, 6LACK і Michael Kiwanuka стали фінальним доповненням лайп-апу фестивалю Sziget 2019, який пройде з 7 по 13 серпня на Острові Обуда в Будапешті. Ці артисти склали блискучу компанію анонсованим раніше хедлайнерам Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The National і багатьом іншим.

Мульти-володар Grammy Macklemore прославився у 2012-му своїм всепоглинаючим літнім синглом "Thrift Shop". Виступ на Sziget артиста, який численну кількість разів очолював Billboard Hot 100 і дискографія якого – суцільний хіт за хітом, просто не можна пропустити.

MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ

Народжений в Атланті 6LACK став відомим своїм непохитно чесним і задумливим хіп-хопом, зачіпаючи теми розбитого серця і втрат, та збираючи дорогою нагороди Grammy.

6LACK - Prblms

Англійський фольк-роковий сінгер-сонграйтер Michael Kiwanuka також одержав чимало номінацій і відзнак, включно з Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize та BBC Music Awards. Його глибокі роздуми над власними внутрішніми потрясіннями проявляються у надзвичайно гармонійному і чутливому вокалі, який продовжує підкорювати слухачів по всьому світу.

Michael Kiwanuka - Cold Little Heart

Повний список артистів на Sziget 2019

Foo Fighters

Ed Sheeran

Florence + The Machine

Post Malone

Twenty One Pilots

The 1975

The National

Macklemore

Martin Garrix

Richard Ashcroft

Franz Ferdinand

James Blake

Years&Years

6LACK

Tove Lo

Catfish & The Bottlemen

Mura Masa

Kodaline

Chvrches

Michael Kiwanuka

Johnny Marr

Jungle

Tom Odell

The Blaze

Razorlight

Big Thief

Son Lux

Richie Hatin CLOSER

Honne

Maribou State

David August

Jain

IDLES

Yeasayer

Yellow Days

Broken Social Scene

Parcels

Superorganism

Pale Waves

Tove Styrke

Boy Pablo

Masego

Iamddb

Protoje &The Indiggnation

Xavier Rudd

Coheed and Cambria

Frank Turner & The Sleeping Souls

Alma

Gang Of Youths

Frank Carter & The Rattlesnakes

W&W

Vini Vici

Carnage

Jax Jones Live

Sigala

Yungblud

Kayzo

Tyla Yaweh

Of Mice & Men

Wanda

Elderbrook

John Digweed

Sonny Fodera

Kink Live

Anna

Colin Benders

Blida

Naaz

Jungle by Night

Sophie Hunger

Polo & Pan

Khruangbin

Anna of The North

Roosevelt

Black Mountain

Hucci

Fakear

Virtual Riot

Grace Carter

Tamino

Valeras

Welshly Arms

Ocean Alley

Hospital pres High Contrast DJ set, Metric, Danny Byrd, Dynamite MC

Burak Yeter

Jean Tonique

Розклад головних сцен Sziget

Розклад головних сцен Sziget (szigetfestival.com/ua)

Нагадаємо, що Sziget поєднує музичну програму з театром, цирком, кабаре, інсталяціями, перформансами та артом. Розташований у Будапешті на острові Обуда Sziget сформував навколо себе спільноту, яка створила справжній Острів Свободи. 27-й Sziget стане найбільшим і найкращим за всі роки.

До речі, Sziget кожен рік знайомить евпропейцев і з українською музикою. Так цього літа на Sziget виступить Іван Дорн. Ще один український артист додасться до лайн-апу одного з найпопулярніших фестивалів світу як лауреат премії APPS Music & SZIGET: Awards 2019.