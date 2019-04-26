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Sziget 2019: полный список артистов и расписание сцен


Кто и когда выступит на грандиозном фестивале Sziget с 7 по 13 августа - читайте в нашем материале

Macklemore, 6LACK и Michael Kiwanuka стали финальным дополнением лайп-апа фестиваля Sziget 2019, который пройдет с 7 по 13 августа на Острова Обуда в Будапеште. Эти артисты составили блестящую компанию анонсированным раньше хедлайнерам Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The National и многим другим.

Мульти-обладатель Grammy Macklemore прославился в 2012-м своим всепоглощающим летним синглом "Thrift Shop". Выступление на Sziget артиста, многочисленное количество раз возглавлявшего Billboard Hot 100, дискография которого – сплошные хит за хитом, просто нельзя пропустить.

MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ

Рожденный в Атланте 6LACK стал известен своим неизменно честным и задумчивым хип-хопом, затрагивая темы разбитого сердца и потерь, и собирая по дороге награды Grammy.

6LACK - Prblms

Английский фолк-роковый сингер-сонграйтер Michael Kiwanuka также получил немало номинаций и наград, включая Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize и BBC Music Awards. Его глубокие размышления над собственными внутренними потрясениями проявляются в очень гармоничном и чувственном вокале, который продолжает покорять слушателей по всему миру.

Michael Kiwanuka - Cold Little Heart

Полный список артистов на Sziget 2019

  • Foo Fighters
  • Ed Sheeran
  • Florence + The Machine
  • Post Malone
  • Twenty One Pilots
  • The 1975
  • The National
  • Macklemore
  • Martin Garrix
  • Richard Ashcroft
  • Franz Ferdinand
  • James Blake
  • Years&Years
  • 6LACK
  • Tove Lo
  • Catfish & The Bottlemen
  • Mura Masa
  • Kodaline
  • Chvrches
  • Michael Kiwanuka
  • Johnny Marr
  • Jungle
  • Tom Odell
  • The Blaze
  • Razorlight
  • Big Thief
  • Son Lux
  • Richie Hatin CLOSER
  • Honne
  • Maribou State
  • David August
  • Jain
  • IDLES
  • Yeasayer
  • Yellow Days
  • Broken Social Scene
  • Parcels
  • Superorganism
  • Pale Waves
  • Tove Styrke
  • Boy Pablo
  • Masego
  • Iamddb
  • Protoje &The Indiggnation
  • Xavier Rudd
  • Coheed and Cambria
  • Frank Turner & The Sleeping Souls
  • Alma
  • Gang Of Youths
  • Frank Carter & The Rattlesnakes
  • W&W
  • Vini Vici
  • Carnage
  • Jax Jones Live
  • Sigala
  • Yungblud
  • Kayzo 
  • Tyla Yaweh
  • Of Mice & Men
  • Wanda
  • Elderbrook
  • John Digweed
  • Sonny Fodera
  • Kink Live
  • Anna
  • Colin Benders
  • Algiers
  • Naaz
  • Jungle by Night 
  • Sophie Hunger 
  • Polo & Pan
  • Khruangbin
  • Anna of The North
  • Roosevelt
  • Black Mountain
  • Hucci
  • Fakear
  • Virtual Riot
  • Grace Carter
  • Tamino
  • Valeras
  • Welshly Arms
  • Ocean Alley
  • Hospital pres. High Contrast DJ set, Metric, Danny Byrd, Dynamite MC
  • Burak Yeter
  • Jean Tonique

Расписание главных сцен Sziget

Расписание главных сцен Sziget  (szigetfestival.com/ua)

Напомним, что Sziget сочетает музыкальную программу с театром, цирком, кабаре, инсталляциями, перформансами и артом. Расположенный в Будапеште на острове Обуда Sziget сформировал вокруг себя сообщество, которое создало настоящий Остров Свободы. 27-й Sziget станет самым большим и самым лучшим за все года.

Кстати, Sziget каждый год знакомит евпропейцев и с украинской музыкой. Так этим летом на Sziget выступит Иван Дорн. Еще один украинский артист добавится к лайн-апу одного из самых популярных фестивалей мира как лауреат премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019.

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