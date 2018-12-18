"Так буває з рабами": у мережі відповіли країнам, які голосували проти резолюції по Криму

Фото: ООН (un.org)

Резолюцію щодо Криму не підтримали 19 країн, "за" проголосували 66 держав, утрималися - 72

В Україні жорстко відповіли тим 19 державам, які голосували проти ініційованої нашою країною резолюції щодо мілітаризації Криму на засіданні Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, що ініціативу не підтримали РФ, Білорусь, Сербія і ще 16 країн. За резолюцію Генасамблеї ООН голосували 66 країн, утрималося 72.

Дана резолюція - "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів" - засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному та Азовському морях.

Таблиця голосування щ/ проекту резолюції про проблему мілітаризації окупованого Новини, а також частин Чорного і Азовського морів



Voting results for a draft resolution on the problem of the militarization of the occupied Crimea, as well as parts of the Black Sea, the Sea of Azov pic.twitter.com/DKtQfDDgmX — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 грудня 2018 р.

Фото: twitter.com/UKRinUN

Відомий український журналіст Айдер Муждабаєв зазначив, що Вірменія, яка не голосувала за українську резолюцію по Криму в Генасамблеї ООН, є рабом РФ і різко розкритикував в.о. прем'єр-міністра Вірменії Ніколу Пашиняна.

"Дозвольте від усієї душі і від імені українців послати на **й вірменського революціонера Нікола Пашиняна. Ні**я він так і не зрозумів і не зрозуміє. Так буває з рабами. Ти робиш революцію, щоб знову проголосувати в ООН за анексію Криму і війну з Україною разом з "братньою Росією"? Ти йдеш разом із Вірменією у багатовікове російське рабство...

Ідея свободи, незалежності про**ана, не розпочавшись. Нічого у Вірменії не зміниться. Нічого. Свобода зради свободи не починається. Я, звичайно, цього чекав, але все ж сподівався, що десь там, глибоко в паху, є яйця. Не виявилося. Росіянам подобається таке - ручний волелюбний раб. У них своїх "лібералів" таких до д**и. Точно так само, вірмени, він про**ет і все інше. Можливо, тому, що (на жаль, це правда) свобода, не сплачена кров'ю, нічого не варта. Навіть часу, витраченого на віру в неї", - написав він.

Скрін: facebook.com/ayder.muzhdabaev

В коментарях до його посту користувачі соцмережі підтримують критику позиції в.о прем'єра Вірменії та навіть розгорнули досить дивую полеміку з приводу взаємовідносин цієї держави із РФ та Азербайджаном:

"Вони бояться війни з Азербайджаном.. їм це можуть влаштувати легко. Шантаж...";

"Боїшся - все, ти раб";

"Яка там нах** революція. Один за**анець змінив іншого за**анця. Проста ротація";

"Дозвольте долучитися до посилу"...

Скріншот коментарів: facebook.com/ayder.muzhdabaev

Також висловився і позафракційний народний депутат України Борислав Береза, який зазначив, що влада у Вірменії може і змінилася, а от влада РФ над Вірменією непорушна. Також політик зазначив, що це голосування запам'ятає весь цивілізований світ.

"Це голосування за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), районів Чорного та Азовського морів". В ній міститься вимога до РФ забратися з Криму, звільнити захоплені кораблі і членів екіпажу, засуджується мілітаризація Азовського і Чорного морів.

Як бачите Вірменія та Білорусь проти. А чого б їм бути не проти, якщо постачальник дешевого газу вказує їм, як голосувати. Пам'ятаю, що нещодавно Бацька пропонував бути незалежним посередником у переговорах між Україною і Росією. Так от дивлячись на це голосування хочеться побажати Лукашенку спочатку самому стати незалежним від Кремля і повернути Білорусі суб'єктність, а тоді й поговоримо. З Вірменією теж все стало зрозуміло. Влада у Вірменії може і змінилася, а от влада Росії над Вірменією непорушна. І дуже забавно спостерігати, що вони в компанії самих демократичних і прогресивних держав світу - Іран, Судан, Сирія, Венесуела. І вишенька на цьому торті свобод Північна Корея. Цікава компашка. Ми запам'ятаємо. І цивілізований світ запам'ятає. І зробимо висновки", - написав він у своєму Facebook.

Скрін: facebook.com/borislav.bereza

Користувачі соцмережі пишуть, що позиції Вірменії не слід дивуватись, оскільки Москва давно і міцно впливає на дії Єревана. Також звучить і спептическое ставлення до резолюцій як таких взагалі:

"Ой, Борислав... вони там тільки нещодавно в Кремлі сказали, що не збираються приєднувати Білорусь до себе, тому йому вякать про незалежність..

Зазвичай коли Росія говорить, що не буде цього робити, то скоро почнеться поглинання...";

"З Вірменією завжди все було і буде зрозуміло. Вірменія завжди буде проросійською. Не треба зайвих надій";

Скрін коментарів: facebook.com/borislav.bereza

"Мені ось чисто цікаво...

Так, звичайно приємно, коли нас підтримує цивілізований світ. Це ніби добре, безумовно...

Але млинець - який в цих голосуваннях сенс? Що вони дають?

Уявіть собі - йде натовп інтелігентів, бачить як у провулку гопник грабує і б'є бабу. Зупинилися такі, і кажуть:

- колеги, ми всі згодні, що на наших очах відбувається злочин? - Не всі? - Ну що ж, давайте проголосуємо...

Проголосували, побачили, що більшість ці злі дії засуджує, і розбрелися по домівках...

Саме таку картину у мене в голові викликають всі ці "резолюції".

Як і право вето Росії в ООН";

Скрін коментарів: facebook.com/borislav.bereza

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