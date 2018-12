"Так буває з рабами": у мережі відповіли країнам, які голосували проти резолюції по Криму

Резолюцію щодо Криму не підтримали 19 країн, "за" проголосували 66 держав, утрималися - 72

В Україні жорстко відповіли тим 19 державам, які голосували проти ініційованої нашою країною резолюції щодо мілітаризації Криму на засіданні Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, що ініціативу не підтримали РФ, Білорусь, Сербія і ще 16 країн. За резолюцію Генасамблеї ООН голосували 66 країн, утрималося 72.

Дана резолюція - "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів" - засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному та Азовському морях.

Таблиця голосування щ/ проекту резолюції про проблему мілітаризації окупованого Криму, а також частин Чорного і Азовського морів



Voting results for a draft resolution on the problem of the militarization of the occupied Crimea, as well as parts of the Black Sea, the Sea of Azov pic.twitter.com/DKtQfDDgmX