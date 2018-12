"Так бывает с рабами": в сети ответили странам, голосовавшим против резолюции по Крыму

Резолюцию по Крыму не поддержали 19 стран, "за" проголосовали 66 государств, воздержались - 72

В Украине жестко ответили тем 19 государствам, которые голосовали против инициированной нашей страной резолюции по милитаризации Крыма на заседании Генассамблеи ООН.

Напомним, что инициативу не поддержали РФ, Беларусь, Сербия и еще 16 стран. За резолюцию Генассамблеи ООН голосовали 66 стран, воздержалось 72.

Данная резолюция - "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" - осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Таблиця голосування щ/ проекту резолюції про проблему мілітаризації окупованого Криму, а також частин Чорного і Азовського морів



Voting results for a draft resolution on the problem of the militarization of the occupied Crimea, as well as parts of the Black Sea, the Sea of Azov pic.twitter.com/DKtQfDDgmX