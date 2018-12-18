"Так бывает с рабами": в сети ответили странам, голосовавшим против резолюции по Крыму

Фото: ООН (un.org)

Резолюцию по Крыму не поддержали 19 стран, "за" проголосовали 66 государств, воздержались - 72

В Украине жестко ответили тем 19 государствам, которые голосовали против инициированной нашей страной резолюции по милитаризации Крыма на заседании Генассамблеи ООН.

Напомним, что инициативу не поддержали РФ, Беларусь, Сербия и еще 16 стран. За резолюцию Генассамблеи ООН голосовали 66 стран, воздержалось 72.

Данная резолюция - "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" - осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Таблиця голосування щ/ проекту резолюції про проблему мілітаризації окупованого Криму, а також частин Чорного і Азовського морів



Voting results for a draft resolution on the problem of the militarization of the occupied Crimea, as well as parts of the Black Sea, the Sea of Azov pic.twitter.com/DKtQfDDgmX — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 декабря 2018 г.

Фото: twitter.com/UKRinUN

Известный украинский журналист Айдер Муждабаев отметил, что Армения, не голосовавшая за украинскую резолюцию по Крыму в Генассамблее ООН, является рабом РФ и резко раскритиковал и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняна.

"Разрешите от всей души и от имени украинцев послать на **й армянского революционера Никола Пашиняна. Ни**я он так и не понял и не поймет. Так бывает с рабами. Ты совершаешь революцию, чтобы снова проголосовать в ООН за аннексию Крыма и войну с Украиной вместе с "братской Россией"? Ты идешь вместе с Арменией в многовековое русское рабство...

Идея свободы, независимости про**ана, не начавшись. Ничего в Армении не изменится. Ничего. Свобода с предательства свободы не начинается. Я, конечно, этого ждал, но все же надеялся, что где-то там, глубоко в паху, есть яйца. Не оказалось. Русским нравится такое - ручной свободолюбивый раб. У них своих "либералов" таких до ж**ы. Точно так же, армяне, он про**ет и все остальное. Возможно, потому, что (к сожалению, это правда) свобода, не оплаченная кровью, ничего не стоит. Даже времени, потраченного на веру в нее", - написал он.

Скрин: facebook.com/ayder.muzhdabaev

В комментариях к его посту пользователи соцсети поддерживают критику позиции и.о. премьера Армении и даже развернули довольно дивую полемику по поводу взаимоотношений этого государства с РФ и Азербайджаном:

"Боятся они войны с Азербайджаном.. им это могут устроить легко. Шантаж...";

"Боишься - все, ты раб";

"Какая там нах** революция. Один за**анец сменил другого за**анца. Простая ротация";

"Разрешите присоедениться к посылу"...

Скриншот комментариев: facebook.com/ayder.muzhdabaev

Также высказался и внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза, который отметил, что власть в Армении может и поменялась, а вот власть РФ над Арменией незыблема. Также политик указал, что это голосование запомнит весь цивилизованный мир.

"Это голосование за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), районов Черного и Азовского морей". В ней содержится требование к РФ убраться из Крыма, освободить захваченные корабли и членов экипажа, осуждается милитаризация Азовского и Черного морей.

Как видите Армения и Беларусь против. А чего бы им быть не против, если поставщик дешевого газа указывает им, как голосовать. Помню, что недавно Бацка предлагал быть независимым посредником в переговорах между Украиной и Россией. Так вот глядя на это голосование хочется пожелать Лукашенко сначала самому стать независимым от Кремля и вернуть Беларуси субъектность, а тогла и поговорим. С Арменией тоже все стало понятно. Власть в Армении может и поменялась, а вот власть России над Арменией незыблема. И очень забавно наблюдать, что они в компании самых демократических и прогрессивных государств мира - Иран, Судан, Сирия, Венесуэла. И вишенка на этом торте свобод Северная Корея. Интересная компашка. Мы запомним. И цивилизованный мир запомнит. И выводы сделаем", - написал он в своем Facebook.

Скрин: facebook.com/borislav.bereza

Пользователи соцсети пишут, что позиции Армении не стоит удивлятся, так как Москва давно и цепко влияет на действия Еревана. Также звучит и спептическое отношение к резолюциям как таковым вообще:

"Ой, Борислав... они там только недавно в Кремле сказали, что не собираются присоединять Белорусь к себе, поэтому ему ли вякать про независимость..

Обычно когда Россия говорит, что не будет этого делать, то скоро начнется поглощение...";

"С Арменией всегда все было и будет понятно. Армения всегда будет пророссийской. Не надо лишних надежд";

Скрин комментариев: facebook.com/borislav.bereza

"Мне вот чисто интересно...

Да, конечно приятно, когда нас поддерживает цивилизованный мир. Это вроде как хорошо, безусловно...

Но блин - какой в этих голосованиях смысл? Что они дают?

Представьте себе - идет толпа интеллигентов, видит как в переулке гопник грабит и избивает старуху. Остановились такие, и говорят:

- коллеги, мы все согласны, что на наших глазах происходит преступление? - Не все? - Ну что ж, давайте проголосуем...

Проголосовали, увидели, что большинство эти злые действия осуждает, и разбрелись по домам...

Именно такую картину у меня в голове вызывают все эти "резолюции".

Как и право вето России в ООН";

Скрин комментариев: facebook.com/borislav.bereza

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