"Так раділа життю": з'явилися подробиці загибелі восьмирічної дитини в Тернопільській області

Фото: Місце ДТП в Чорткові (tp.npu.gov.ua)

Над водієм хотіли вчинити самосуд

У Чорткові Тернопільської області вантажівка на тротуарі насмерть збив восьмирічну дівчинку. З'явилася інформація про подробиці жахливої трагедії. Про це передає "Обозреватель".

Водій вантажівки Mitsubishi Canter виїхав на тротуар, коли по ньому йшли 34-річна Олеся Томашевська з восьмирічною донькою Анджеликой. В результаті ДТП жінка отримала важкі травми, а дитина загинула на місці.

Відомо, що автомобіль бампером придавив дівчинку до стіни будинку, розтрощивши голову. Лікарі кажуть, що шансів вижити у школярки не було.

Розлючені очевидці трагедії були готові вчинити самосуд над водієм і тільки своєчасно прибулі поліцейські врятували чоловіка від розправи

У поліції стверджують, що водій на момент ДТП не був п'яний. Сам чоловік стверджують, що йому раптово стало зле й він "відключився".

Фото: obozrevatel.com

"Я добре знаю водія. Питаю: "Тарас, що сталося?" А він відповів, що на короткий час відключився, а коли прокинувся, виявив, що врізався в стіну будинку", - розповів голова міської ради Чорткова Володимир Шматько.

"На кадрах камер відеоспостереження видно, як водій вантажівки повільно виїжджає на головну дорогу, але замість того, щоб повернути, продовжує рух прямо", - додав Шматько.

За його словами, на відео видно, що водій тримався однією рукою за кермо, а друга була опущена. Він не розмовляв по мобільному, як стверджують деякі городяни.

Також у поліції повідомили, що водій вантажівки 10 рік тому вже притягувався до кримінальної відповідальності за ДТП, в якому загинув місцевий житель. Тоді чоловік отримав чотири роки умовно.

Жителі села Біле Тернопільської області, звідки родом загибла, з сумом дізналися про трагедію.

Фото: obozrevatel.com

"Це була весела, привітна дівчинка. Вона так раділа життю! Важко усвідомлювати, що тепер Анжеліки немає!" - розповіли люди.

Володимир Шматько також повідомив, що давно знайомий з родиною Томашевских.

"Ми давно дружимо. З батьком дівчинки, Володимиром, в одну школу ходили в селі Біла. Дуже порядна сім'я, батьки важко працюють. Володимир – далекобійник. У день трагедії він перебував за кордоном", - розповів голова міськради.

В сім'ї залишився ще одна дитина - 11-річний брат Анжеліки.

Раніше повідомлялося, що в Києві водій живцем згоріла в авто.

Також ми писали про те, що екіпаж патрульної поліції знову потрапив у ДТП.

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