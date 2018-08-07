"Так радовалась жизни": появились подробности гибели восьмилетнего ребенка в Тернопольской области

Фото: Место ДТП в Чорткове (tp.npu.gov.ua)

Над водителем хотели совершить самосуд

В Чорткове Тернопольской области грузовик на тротуаре насмерть сбил восьмилетнюю девочку. Появилась информация о подробностях ужасной трагедии. Об этом передает "Обозреватель".

Водитель грузовика Mitsubishi Canter выехал на тротуар, когда по нему шли 34-летняя Олеся Томашевская с восьмилетней дочкой Анджеликой. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы, а ребенок погиб на месте.

Известно, что автомобиль бампером придавил девочку к стене дома, размозжив голову. Врачи говорят, что шансов выжить у школьницы не было.

Разъяренные очевидцы трагедии были готовы совершить самосуд над водителем и только своевременно прибывшие полицейские спасли мужчину от расправы

В полиции утверждают, что водитель на момент ДТП не был пьян. Сам мужчина утверждают, что ему внезапно стало плохо и он "отключился".

Фото: obozrevatel.com

"Я хорошо знаю водителя. Спрашиваю: "Тарас, что произошло?" А он ответил, что на короткое время отключился, а когда очнулся, обнаружил, что врезался в стену дома", - рассказал глава городского совета Чорткова Владимир Шматько.

"На кадрах камер видеонаблюдения видно, как водитель грузовика медленно выезжает на главную дорогу, но вместо того, чтобы повернуть, продолжает движение прямо", - добавил Шматько.

По его словам, на видео видно, что водитель держался одной рукой за руль, а вторая была опущена. Он не разговаривал по мобильному, как утверждают некоторые горожане.

Также в полиции сообщили, что водитель грузовика 10 лет назад уже привлекался к уголовной ответственности за ДТП, в котором погиб местный житель. Тогда мужчина получил четыре года условно.

Жители села Белое Тернопольской области, откуда родом погибшая, с грустью узнали о трагедии.

Фото: obozrevatel.com

"Это была веселая, приветливая девочка. Она так радовалась жизни! Тяжело осознавать, что теперь Анжелики нет!" - рассказали люди.

Владимир Шматько также сообщил, что давно знаком с семьей Томашевских.

"Мы давно дружим. С отцом девочки, Владимиром, в одну школу ходили в селе Белая. Очень порядочная семья, родители тяжело работают. Владимир – дальнобойщик. В день трагедии он находился за границей", - рассказал глава горсовета.

В семье остался еще один ребенок - 11-летний брат Анжелики.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель заживо сгорел в авто.

Также мы писали о том, что экипаж патрульной полиции снова попал в ДТП.

Как ведут себя на дорогах представители украинской власти