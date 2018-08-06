В Киеве водитель заживо сгорел в авто: появились детали происшествия (фото, видео)

Фото: pixabay

Очевидец трагедии пытался спасти водителя из машины еще до возгорания

В Голосеевском районе Киеве водитель заживо сгорел в автомобиле. Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

По неизвестным причинам авто вылетело с дороги, перевернулось и загорелось. Очевидец происшествия пытался вытащить водителя из машины еще до возгорания. Автомобилист находился без сознания.

Фото: ДТП (espreso.tv)

Самостоятельно очевидец не смог помочь пострадавшему и позвал сотрудников полиции охраны, которые находились неподалеку.

Видео: ДТП (facebook.com/vartovi.espreso)

Однако полицейские отказались вытаскивать мужчину из автомобиля. Спустя несколько минут опрокинутый Mercedes загорелся.

Фото: ДТП (espreso.tv)

Свидетель происшествия пытался потушить автомобиль своим огнетушителем, но пламя удалось укротить лишь спасателям ГСЧС. В результате водитель Mercedes заживо сгорел в своем автомобиле.

Фото: ДТП (espreso.tv)

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло сильное столкновение авто.

Очевидцы данного происшествия заявили, что водители других автомобилей поспешили на помощь участникам аварии. К счастью, по предварительной версии, в ДТП никто не пострадал, сотрудники медперсонала уже осмотрели водителей пострадавших автомобилей.

Напомним, недавно в столице так же произошел еще один автодорожный случай – водитель "подвинул" другое авто, мешавшее ему проехать на Труханов остров. Также, под Киевом было трагичное ДТП с погибшими, в котором поезд почти километр тащил авто.

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