У Києві водій живцем згорів у авто: з'явилися деталі пригоди (фото, відео)

Фото: pixabay

Очевидець трагедії намагався врятувати водія з машини ще до займання

У Голосіївському районі Києві водій живцем згорів в автомобілі. Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".

З невідомих причин авто вилетіло з дороги, перекинувся і загорівся. Очевидець події намагався витягнути водія з машини ще до займання. Автомобіліст знаходився без свідомості.

Фото: ДТП (espreso.tv)

Самостійно очевидець не зміг допомогти потерпілому і покликав співробітників поліції охорони, які знаходилися неподалік.

Відео: ДТП (facebook.com/vartovi.espreso)

Проте поліцейські відмовилися витягати чоловіка з автомобіля. Через кілька хвилин перекинутий Mercedes загорівся.

Фото: ДТП (espreso.tv)

Свідок події намагався загасити автомобіль своїм вогнегасником, але полум'я вдалося приборкати лише рятувальникам ДСНС. В результаті водій Mercedes живцем згорів у своєму автомобілі.

Фото: ДТП (espreso.tv)

Раніше повідомлялося, що у Києві відбулося сильне зіткнення авто.

Очевидці цієї події заявили, що водії інших автомобілів поспішили на допомогу учасникам аварії. На щастя, за попередньою версією, у ДТП ніхто не постраждав, працівники медперсоналу вже оглянули постраждалих водіїв автомобілів.

Нагадаємо, нещодавно в столиці так само стався ще один автодорожній випадок – водій "подвинул" інше авто, що заважала йому проїхати на Труханів острів. Також, під Києвом було трагічне ДТП з загиблими, в якому потяг майже кілометр тягнув авто.

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